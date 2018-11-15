Fenerbahçe kararını Koeman'a tebliğ etti

Sarı-lacivertli yönetim kurulu, yapılan toplantının ardından teknik sorumlu Erwin Koeman ile yola devam etme kararı aldı.
Fenerbahçe kararını verdi
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Hollandalı teknik adamla yola devam edeceklerini Koeman’a tebliğ eden yönetim, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı.
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Fenerbahçe’nin başında Galatasaray, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarında başarılı sınav veren Koeman, birinci teknik adam olduktan sonra tamamen sarı-lacivertli takımın başarısına odaklandı.
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Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Koemen, Fenerbahçe’de çalışmaktan keyif aldığını söyledi.
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Sadece Fenerbahçe’nin başarısına odaklandığını dile getiren Koeman, “Nasıl Everton’da keyif alıyorsam Fenerbahçe’de çalışmaktan da keyif alıyorum...
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Daha önce birinci antrenör olarak Feyenoord ve Utrecht’de tecrübem olmuştu...
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Bugüne kadar kimse benimle fotoğraf çektirmek istemezdi. Futbola burada insanlar tutkuyla bağlı...
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Şimdi Fenerbahçe’nin başına teknik direktör olarak geçtikten sonra yoğun ilgi görüyorum, taraftarlar fotoğraf çektirmek istiyorlar.
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Günde birçok kez ekrana bakmak zorunda kalıyorum” dedi. (YENİ ŞAFAK)
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