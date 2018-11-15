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Fenerbahçe kararını Koeman'a tebliğ etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de ligdeki Ankaragücü maçının ardından görevine son verilen teknik direktör Phillip Cocu’nun yerine geçici olarak göreve getirilen Erwin Koeman bundan sonra takımın birinci sorumlusu olarak çalışacak.

Sarı-lacivertli yönetim kurulu, yapılan toplantının ardından teknik sorumlu Erwin Koeman ile yola devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe kararını verdi

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Hollandalı teknik adamla yola devam edeceklerini Koeman’a tebliğ eden yönetim, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

Hollandalı teknik adamla yola devam edeceklerini Koeman’a tebliğ eden yönetim, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı.
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Fenerbahçe’nin başında Galatasaray, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarında başarılı sınav veren Koeman, birinci teknik adam olduktan sonra tamamen sarı-lacivertli takımın başarısına odaklandı.

Fenerbahçe’nin başında Galatasaray, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarında başarılı sınav veren Koeman, birinci teknik adam olduktan sonra tamamen sarı-lacivertli takımın başarısına odaklandı.
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Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Koemen, Fenerbahçe’de çalışmaktan keyif aldığını söyledi.

Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Koemen, Fenerbahçe’de çalışmaktan keyif aldığını söyledi.
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Sadece Fenerbahçe’nin başarısına odaklandığını dile getiren Koeman, “Nasıl Everton’da keyif alıyorsam Fenerbahçe’de çalışmaktan da keyif alıyorum...

Sadece Fenerbahçe’nin başarısına odaklandığını dile getiren Koeman, “Nasıl Everton’da keyif alıyorsam Fenerbahçe’de çalışmaktan da keyif alıyorum...
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Daha önce birinci antrenör olarak Feyenoord ve Utrecht’de tecrübem olmuştu...

Daha önce birinci antrenör olarak Feyenoord ve Utrecht’de tecrübem olmuştu...
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Bugüne kadar kimse benimle fotoğraf çektirmek istemezdi. Futbola burada insanlar tutkuyla bağlı...

Bugüne kadar kimse benimle fotoğraf çektirmek istemezdi. Futbola burada insanlar tutkuyla bağlı...
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Şimdi Fenerbahçe’nin başına teknik direktör olarak geçtikten sonra yoğun ilgi görüyorum, taraftarlar fotoğraf çektirmek istiyorlar.

Şimdi Fenerbahçe’nin başına teknik direktör olarak geçtikten sonra yoğun ilgi görüyorum, taraftarlar fotoğraf çektirmek istiyorlar.
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Günde birçok kez ekrana bakmak zorunda kalıyorum” dedi. (YENİ ŞAFAK)

Günde birçok kez ekrana bakmak zorunda kalıyorum” dedi. (YENİ ŞAFAK)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Phillip Cocu Erwin Koeman

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