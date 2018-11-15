Fenerbahçe kararını Koeman'a tebliğ etti

Sarı-lacivertli yönetim kurulu, yapılan toplantının ardından teknik sorumlu Erwin Koeman ile yola devam etme kararı aldı.

1 / 8 Hollandalı teknik adamla yola devam edeceklerini Koeman’a tebliğ eden yönetim, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

2 / 8 Fenerbahçe’nin başında Galatasaray, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarında başarılı sınav veren Koeman, birinci teknik adam olduktan sonra tamamen sarı-lacivertli takımın başarısına odaklandı.

4 / 8 Sadece Fenerbahçe’nin başarısına odaklandığını dile getiren Koeman, “Nasıl Everton’da keyif alıyorsam Fenerbahçe’de çalışmaktan da keyif alıyorum...