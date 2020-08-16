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Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam ile anlaşma sağladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.08.2020 19:31 | Son Güncelleme

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden Mame Thiam için başkan Ali Koç'un bizzat devreye girerek oyuncu ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği aktarılmıştı. Yapılan görüşme sonucunda Fenerbahçe'nin Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz sürerken forvete yapılacak takviye için bizzat başkan Ali Koç devreye girdi. Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda ise golcü oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mame Thiam ile bir araya gelerek ilk görüşmeyi gerçekleştirirken bu görüşmede Ahmet Bulut ve Selahattin Baki'nin de yer aldıkları aktarıldı. Yapılan görüşmenin ardından ise Fenerbahçe, Mame Thiam ile her konuda anlaşma sağladı. Kasımpaşa ile görüşmelerin ise son aşamaya geldiği belirtilmekte.

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