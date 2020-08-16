Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tam gaz sürerken forvete yapılacak takviye için bizzat başkan Ali Koç devreye girdi. Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda ise golcü oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mame Thiam ile bir araya gelerek ilk görüşmeyi gerçekleştirirken bu görüşmede Ahmet Bulut ve Selahattin Baki'nin de yer aldıkları aktarıldı. Yapılan görüşmenin ardından ise Fenerbahçe, Mame Thiam ile her konuda anlaşma sağladı. Kasımpaşa ile görüşmelerin ise son aşamaya geldiği belirtilmekte.
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