Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı nereden canlı izlenir? İşte muhtemel 11'ler

Futbolseverler gözlerini Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına dikti. Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 9 futbolcu bulunuyor. Fenerbahçe ile Kasımpaşa ligde 40. defa karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı nereden canlı izlenir? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 29 Ocak Pazar günü oynanacak.

Saat 19:00'da başlayacak maç, beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: ALTAY, FERDİ, SAMET, SZALAI, LINCOLN, ARAO, ARDA, ZAJC, EMRE MOR, BATSHUAYI, VALENCIA.

KASIMPAŞA: ERDEM, TİRPAN, SADIK, DONK, YASIN, HAJRADINOVI, C EYSSERIC, CELINA, FALL, AYTAÇ, BAHOKEN.

9 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı öncesinde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Atilla Szalai, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Kasımpaşa maçında sarı kart görürse 22. haftada Adana Demirspor müsabakasında oynamayacak.



