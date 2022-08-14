Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Jorge jesus yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

İlk maçı kazanamayarak başlayan sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı için nefesler tutulmuş durumda. Peki Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 2. haftada mücadele edecek olan Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşılaşması 15 Ağustos Pazartesi saat 21.45'te başlayacak. Maç, beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇENİN MUHTEMEL 11'İ

Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun.



