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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı farklı yendi

19.07.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı farklı yendi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki 2. hazırlık maçında Can Bartu Tesisleri'nde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Samandıra'daki mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 13. dakikada penaltıdan İrfan Can, 26. dakikada Samatta, 49. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 62. dakikada Mert Hakan'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 40. dakikada penaltıdan Yusuf Erdoğan kaydetti.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Serdar Dursun, attığı golün yanında Mert Hakan'ın golünün de asistini yaptı. İlk yarıda Samatta'nın attığı golde asisti yapan isim de İrfan Can Kahveci oldu.

22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan Fenerbahçe, burada 3 hazırlık maçı daha yapacak.

24.07 / 18:00, Udinese
27.07 / 18:00, Tabir Sezana
30.07 / 17:00, Al Ahli

FENERBAHÇE'NİN İLK YARIDAKİ İLK 11'İ

Berke, Lemos, Caulker, Szalai, Nazım, Ozan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan, Samatta

FENERBAHÇE'NİN 2. YARIDAKİ 11'İ

Altay, Tisserand, Gustavo, Novak, Osayi, Caner, Zajc, Mert Hakan, Mesut, Pelkas, Serdar Dursun.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kasımpaşa
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