Fenerbahçe kaybetti, Türkiye Çekya'nın gerisine düştü! UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Lille ile karşı karşıya geldi. Fransa ekibi Lille, 90+1'de attığı gol sonrası sahadan 2-1 galip ayrıldı, sarı-lacivertli futbolcular ise adeta yıkıldı. Umutlar ise Kadıköy'de oynanacak olan ikinci maça kaldı.

TÜRKİYE, SIRALAMADA GERİ DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından gözler ise bir yandan da UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyeti ile birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında en yakın takipçisinin gerisine düştü.

ÇEKYA, ÖNÜMÜZE GEÇTİ

Çekya temsilcisi Sparta Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında FCSB ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu beraberlik sonrası Çekya'nın puanına 0.100'lük bir katkı sağlandı.

Sparta Prag'ın beraberliği sonrası Çekya'nın puanı 34.850'ye yükseldi. Fenerbahçe'nin Lille'e takılmasının ardından Türkiye'nin puanı ise 34.800'de kaldı.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum şu şekilde:

8-) 43.100 puan - Belçika

9-) 34.850 puan - Çekya

10-) 34.800 puan - Türkiye

RÖVANŞ KADIKÖY'DE OYNANACAK

Fenerbahçe ile Lille arasındaki eşleşmenin rövanşı gelecek hafta İstanbul'da oynanacak. Sarı-lacivertliler, 13 Ağustos Salı günü Kadıköy'de Lille'i konuk edecek.

Fenerbahçe'nin Lille'i tek farklı bir skorla mağlup etmesi durumunda eşleşme uzayacak. Herhangi bir beraberlik veya mağlubiyette Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. Fenerbahçe, Lille karşısında 2 veya daha farklı bir galibiyet alması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na adını yazdıracak.

F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek.