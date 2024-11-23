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Fenerbahçe, Kayseri'de gol oldu yağdı! Milli aradan galibiyetle döndü!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.11.2024 17:58
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Fenerbahçe, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleye baskılı başlayan sarı - lacivertliler, ilk 30 dakikada 3-0 öne geçti. İlk yarının sonunda ve ikinci yarının başında kalesinde gördüğü gollere engel olmayan Mourinho'nun öğrencileri, hataya izin vermedi ve sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Kayseri'de gol oldu yağdı! Milli aradan galibiyetle döndü!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen mücadelede sarı - lacivertliler sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çaldığı karşılaşmada sarı - lacivertlileri Dusan Tadic, Oğuz Aydın (2) ve En-Nesyri, Filip Kostic ve Sebastian Szymanski'nin attığı goller galibiyete taşıdı. Ev sahibi ekip sarı - kırmızılılar ise gollerini Djiku (kk) ve Dimitrios Kolovetsios kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 29'a yükselten Kanarya, zirve takibini sürdürdü. Kayserispor ise ligde beş maçlık yakaladığı serinin ardından mağlubiyet yaşadı.

OĞUZ AYDIN DAMGASINI VURDU

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Jose Mourinho'nun bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de şans verdiği Oğuz Aydın, karşılaşmaya damgasını vurarak ilk yarıda iki gol birden kaydetti.

DUSAN TADIC'DEN 1 GOL 1 ASİST

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Sarı - lacivertlilerde bu sezon verdiği skor katkısıyla etkili olan Dusan Tadic, Kayseri deplasmanında da önce penaltı vuruşunda golünü atarken, ardından En-Nesyri'nin gol pasını verdi. Sırp oyuncu, böylelikle bu sezon ligde çıktığı 11. maçında 7 gol ve 4 asist yapmış oldu.

İSABETLİ ŞUT ÇEKMEDEN...

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Alexander Djiku'nun ilk yarının son anlarında kendi kalesine gönderdiği golle birlikte bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında isabetli şut çekemeden gol atan ilk takım Kayserispor oldu.

SÜPER LİG'DE BU SEZON BİR İLK

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Kayseri ağlarına 6 gol birden bırakan sarı - lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de bir maçta 6 gol atan ilk takım oldu.

MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

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Jose Mourinho, milli aranın ardından Kayseri'de karşılaşmaya Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet Akaydın, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş, Tadic, En-Nesyri ilk 11'i ile başladı. Ligde oynanılan Sivasspor maçında ilk 11'de forma verdiği Çağlar Söyüncü, Szymanski ve Saint-Maximin'in yerine Djiku, Fred ve Oğuz Aydın'a Kayserispor karşısında şans verdi.

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MS
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
2 - 6
Fenerbahçe Fenerbahçe

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José Mourinho Oğuz Aydın dusan tadic fenerbahçe fred
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