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Fenerbahçe, Kayserispor karşısında galibiyet arıyor

24.01.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Kayserispor karşısında galibiyet arıyor

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Sivasspor ile deplasmanda berabere kalan Fenerbahçe, evinde Kayserispor karşısında galibiyet peşinde. Sarı-lacivertliler alacağı galibiyetle çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, alacağı galibiyetle ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 39 puanla yer alan sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynadığı son Süper Lig maçını 2-1 kazanırken, rakibini Mart 2016'dan bu yana üst üste iki karşılaşmada mağlup edemedi.

KADIKÖY'DE 34 GOL

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçı toplam 34 gole sahne oldu. Sarı-lacivertliler bü müsabakalarda 22 gol atarken, Kayserispor ise buna 12 golle karşılık verdi.

EROL BULUT KAYSERİ'YE KAYBETMİYOR

Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kayserispor'a karşı 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bulut'un teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup ettiği iki rakibinden biri 4 galibiyetle Kayserispor olurken, bir diğeri ise yine 4 galibiyetle MKE Ankaragücü oldu. Sahasında oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanıp 9 puan alan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda çıktığı ilk altı iç saha maçında 7 puan toplayabilmişti. Sarı-lacivertliler bu sezon öne geçtiği hiç bir maçtan puan kaybetmedi.

FENERBAHÇE'DE VALENCİA ÖN PLANDA

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol atarak sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan isim oldu. Valencia, son olarak Nisan 2014'te 4 maç üst üste gol atarken, o zamandan beri üst üste 3 maçta fileleri havalandıramadı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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