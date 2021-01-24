Fenerbahçe, Kayserispor karşısında galibiyet arıyor

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, alacağı galibiyetle ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 39 puanla yer alan sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynadığı son Süper Lig maçını 2-1 kazanırken, rakibini Mart 2016'dan bu yana üst üste iki karşılaşmada mağlup edemedi.
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçı toplam 34 gole sahne oldu. Sarı-lacivertliler bü müsabakalarda 22 gol atarken, Kayserispor ise buna 12 golle karşılık verdi.
Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kayserispor'a karşı 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bulut'un teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup ettiği iki rakibinden biri 4 galibiyetle Kayserispor olurken, bir diğeri ise yine 4 galibiyetle MKE Ankaragücü oldu. Sahasında oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanıp 9 puan alan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda çıktığı ilk altı iç saha maçında 7 puan toplayabilmişti. Sarı-lacivertliler bu sezon öne geçtiği hiç bir maçtan puan kaybetmedi.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol atarak sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan isim oldu. Valencia, son olarak Nisan 2014'te 4 maç üst üste gol atarken, o zamandan beri üst üste 3 maçta fileleri havalandıramadı.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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