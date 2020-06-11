Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel 11'lerİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda seyircisiz oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe, lige verilen aradan sonra ilk maçına Tahir Karapınar yönetiminde çıkacak. Küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor ise Kadıköy'de 3 puan için sahaya çıkacak. Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel 11'ler... FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'LERİ Fenerbahçe: Altay - Dirar, Falette, Serdar, Deniz, Gustavo, Emre, Tolga, Rodrigues, Ozan, Mevlüt (Muriqi) Kayserispor: Lung - Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Hasan Hüseyin, Situm, Mensah, Mesanovic, Kravets SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU Fenerbahçe pandemi arasından önce Süper Lig'in 26. haftasını 40 puanla 7. sırada tamamladı. Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, geride kalan 26 karşılaşmadan 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Kayserispor ise 22 puanla 18. sırada yer alıyor. Robert Prosinecki yönetimindeki Kayserispor, son lig maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmişti. Kayserispor ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi 1-0 ile geçmiş ve sürprize imza atmıştı.

TAHİR KARAPINAR, FENERBAHÇE İLE İLK MAÇINA ÇIKIYOR Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından uzun bir süre teknik direktör arayışını da sürdüren sarı-lacivertli ekip, sarı-kırmızılıların karşısına Tahir Karapınar yönetiminde çıkacak. Karapınar gelecek sezonda ise alt yapı koordinatörlüğü görevine geçecek. FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDE KARTON TARAFTARLAR Pandemi nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacakken sarı-lacivertli kulüp, tarafların kartondan resimlerini ise Ülker Stadı'na yerleştirdi. Maraton alt tribünü başta olmak üzere 10 bini aşkın kartonlar, koltuktaki yerlerini aldı. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun tribünlerine başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevleri başında hayatlarını kaybeden Prof. Dr. Murat Akçabelen, eczacı İsmail Dumuş, hemşire Dilek Akçabelen, Mümtaz Güngörenler ve İhsan Güngörenler gibi isimlerin fotoğrafları yer alacak. SAKAT, CEZALI VE EKSİK FUTBOLCULAR Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı devam eden Max Kruse maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de koronavirüs salgını sürecinde fıtık ameliyatı olan genç file bekçisi Altay Bayındır, kaleyi yeniden devralacak. Vedat Muriqi'nin durumu maç saatinde belli olacak.