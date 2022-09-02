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Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda?

02.09.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Kayserispor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Kayserispor maçının günü, saati ve kanalı...Karşılaşmada Hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler kendi sahalarından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Kayserispor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında kozlarını paylaşacak. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 40 binin üzerinde taraftar takımlarını destekleyecek. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi akşamı 21.45’te başlayacask.

Karşılaşma, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

alimc

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Ali Palabıyık 14 Ağustos 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ali Palabıyık, FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir.

Ali Palabıyık'ın hakemlik kariyeri:

Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlayen Ali Palabıyık, 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı. Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır.İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır. Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

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