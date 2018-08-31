Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Kayserispor maçı bilet fiyatları)

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig 4. sezonunda Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Yeni sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, Kayserispor maçında güzel futbol ve galibiyetle ayrılmak istiyor. Yeni sezona yeni teknik direktör ile başlayan Fenerbahçe, Bursaspor galibiyetiyle başladığı ligde Malatyaspor ve Göztepe deplasmanından eli boş döndü. Fenerbahçe, yine bir sarı-kırmızılı takım olan Kayserispor ile sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe - Kayserispor maçı biletleri satışa çıkarıldı. Taraftarın maç yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Peki Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u sahasında ağırlıyor. 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Osman Gökhan Bilir'in yapacağı maçın 4. hakemi Mustafa Öğretmenoğlu. Saat 19.15'te başlayacak Fenerbahçe - Kayserispor maçı BeIN Sports 1 kanalından ve Digitürk Play'den canlı olarak yayınlanacak.