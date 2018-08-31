Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Kayserispor maçı bilet fiyatları)

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig 4. sezonunda Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Yeni sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, Kayserispor maçında güzel futbol ve galibiyetle ayrılmak istiyor. Yeni sezona yeni teknik direktör ile başlayan Fenerbahçe, Bursaspor galibiyetiyle başladığı ligde Malatyaspor ve Göztepe deplasmanından eli boş döndü. Fenerbahçe, yine bir sarı-kırmızılı takım olan Kayserispor ile sahasında karşılaşacak. Fenerbahçe - Kayserispor maçı biletleri satışa çıkarıldı. Taraftarın maç yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Peki Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 4. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u sahasında ağırlıyor. 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Osman Gökhan Bilir'in yapacağı maçın 4. hakemi Mustafa Öğretmenoğlu. Saat 19.15'te başlayacak Fenerbahçe - Kayserispor maçı BeIN Sports 1 kanalından ve Digitürk Play'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE İLE KAYSERİSPOR'UN LİGDEKİ 27 MAÇI
1 Eylül Cumartesi günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşılaşacak Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 27. kez mücadele edecekler. Daha önce oynanan 26 maçtan Fenerbahçe 16 kez galip gelirken Kayserispor 5 maçtan üstün ayrıldı. 5 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, Kayserispor ile ligde oynadığı son 4 maçtan sadece birini kazanabildi. Bir tanesinde mağlup olan Fenerbahçe, Kayserispor ile 2 maçta berabere kaldı.
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında İstanbul'da oynanan 13 maçın onundan sarı-lacivertli takım galip ayrıldı. Kayserispor, bu maçlardan sadece bir tanesinden galip ayrıldı. Fenerbahçe ile Kayserispor'un İstanbul'da oynanan ve beraberlik sonuçlanan son iki maç 3-3 bitti.
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında 1 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak lig maçının biletleri 29 Ağustos Çarşamba günü satışa çıktı. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılmakta olup, belirtilen fiyatlara passolig hizmet bedeli dahildir.
MİSAFİR TRİBÜNÜ :32.50 TL
MİGROS TRİBÜNÜ F BLOK 32.50 TL
FENERIUM ÜST- H-I BLOK :115,00 TL
FENERIUM ÜST – E BLOK :140,00 TL
FENERIUM ALT-H BLOK :210,00 TL
FENERIUM ALT-G BLOK :250.00 TL
FENERIUM ALT-F BLOK :305,00 TL
FENERIUM ALT-E BLOK :400,00 TL
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