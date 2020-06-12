Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'ler

Yeni tip koronavirus (Kovid-19) pandemisi sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son 6 maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, kalan bölüm öncesinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.

HASAN ALİ VE KRUSE YOK, MURIQI BELİRSİZ

Sarı-lacıvertlİlerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse forma giyemeyecek. Adalesindeki sertleşme nedeniyle tedavisi süren Vedat Muriqi'in durumu ise hala belirsiz. Muriqi eğer maç saatine kadar iyileşemezse yerine sürpriz bir isim olarak Mevlüt Erdinç forma giyecek.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Falette, Ozan Tufan, Tolga, Mehmet Ekici, Emre, Rodrigues, Mevlüt Erdinç

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Dje Dje, Hasan Hüseyin, Mesanovic, Mensah, Mario, Kravets.

HAKEM: Atilla Karaoğlan

STAT: Ülker Stadyumu

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

