Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'ler

Yeni tip koronavirus (Kovid-19) pandemisi sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son 6 maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, kalan bölüm öncesinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.
Sarı-lacıvertlİlerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse forma giyemeyecek. Adalesindeki sertleşme nedeniyle tedavisi süren Vedat Muriqi'in durumu ise hala belirsiz. Muriqi eğer maç saatine kadar iyileşemezse yerine sürpriz bir isim olarak Mevlüt Erdinç forma giyecek.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Falette, Ozan Tufan, Tolga, Mehmet Ekici, Emre, Rodrigues, Mevlüt Erdinç
KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Dje Dje, Hasan Hüseyin, Mesanovic, Mensah, Mario, Kravets.
HAKEM: Atilla Karaoğlan
STAT: Ülker Stadyumu
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 1
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