SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. Karşılaşma Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'ler

Yeni tip koronavirus (Kovid-19) pandemisi sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son 6 maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, kalan bölüm öncesinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.

HASAN ALİ VE KRUSE YOK, MURIQI BELİRSİZ

Sarı-lacıvertlİlerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse forma giyemeyecek. Adalesindeki sertleşme nedeniyle tedavisi süren Vedat Muriqi'in durumu ise hala belirsiz. Muriqi eğer maç saatine kadar iyileşemezse yerine sürpriz bir isim olarak Mevlüt Erdinç forma giyecek.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Falette, Ozan Tufan, Tolga, Mehmet Ekici, Emre, Rodrigues, Mevlüt Erdinç

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Dje Dje, Hasan Hüseyin, Mesanovic, Mensah, Mario, Kravets.

HAKEM: Atilla Karaoğlan
STAT: Ülker Stadyumu
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 1

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Rebrov Fenerbahçe hakkında konuştu Rebrov Fenerbahçe hakkında konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Sneijder'den G.Saray taraftarına müjde

Sneijder'den G.Saray taraftarına müjde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde sürpriz isim...

Murat Elkatmış Fenerbahçe'nin radarına girdi

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Sergiy Rebrov Fenerbahçe hakkında ilk kez konuştu

Rebrov Fenerbahçe hakkında konuştu

Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel 11'lerİ

İşte F.Bahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'lerİ

Schürrle'nin menajerinden Fenerbahçe'ye cevap

Yıldız futbolcunun menajerinden Fenerbahçe'ye cevap

Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif

F.Bahçe'de Kovid-19 testleri negatif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.