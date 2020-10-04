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  4. SON DAKİKA! Fenerbahçe, Kemal Ademi ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı

SON DAKİKA! Fenerbahçe, Kemal Ademi ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.10.2020 21:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

SON DAKİKA! Fenerbahçe, Kemal Ademi ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı

Fenerbahçe, İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir." denildi.

Kemal Ademi, geride kalan sezon İsviçre Süper Ligi'nde 26 maçta 13 gol kaydetti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe SK: "Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir."

Detaylar birazdan...

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şaibeli işler dönüyor şikebahçede araştırılmalı
Geçen sezon 26 maçta 13 gol atmıştı Swiss League’te. O ligten Young Boys forması giyen Jean-Pierre Nsame alınsa daha iyiydi neyse izleyip göreceğiz Ademi’yi.
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