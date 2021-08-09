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Fenerbahçe Kemal Ademi transferi için Khimki'yle anlaştı

09.08.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuyla kadro dışı kalan Kemal Ademi, Khimki ile anlaşmaya vardı. İsviçreli futbolcunun, Rus ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Kemal Ademi transferi için Khimki'yle anlaştı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular kendilerine kulüp bulmaya başladı. Geçen sezonu Karagümrük'te kiralık geçiren Kemal Ademi, yeni sezonda Khimki forması giyecek.

FENERBAHÇE'NİN KASASINA PARA SOKACAK

Sport24'ün aktardığı habere göre; Khimki, İsviçreli golcü için sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilen Rus ekibinin, Fenerbahçe'ye bonservis bedeli de ödeyeceği kaydedildi.

Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Karagümrük forması giyen Ademi, Süper Lig'de 14 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kemal Ademi
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