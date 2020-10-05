Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Sarı-Lacivertliler, bir transferi daha bitirdi. Kanarya, İsviçre’nin Basel takımında forma giyen Alman asıllı İsviçreli oyuncu Kemal Ademi’yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, “Gelecek sezon Avrupa'da mücadele edeceğimiz kadroda da Ademi bize katkı sağlayacak. Fenerbahçe'ye yakışır bir kadro kurduk. Çok daha doğru bir kadro mühendisliği var.Başkanımız, Ali Koç'a, Mustafa Kemal Danabaş'a, yöneticilere, Emre Belözoğlu'na çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Ailemize hoş geldin Kemal Ademi! ???????? pic.twitter.com/6vehnJhq9T— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020
Kemal Ademi: "Fenerbahçe'deyim. Çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim."
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