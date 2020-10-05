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Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi kadrosuna kattığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.10.2020 18:24 | Son Güncelleme

Transfer şampiyonu Fenerbahçe, 17. transferini hiç beklenmedik bir yerden yaptı. Kanarya, Basel’de forma giyen 1.98 cm boyundaki İsviçreli Kemal Ademi’yi resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Sarı-Lacivertliler, bir transferi daha bitirdi. Kanarya, İsviçre’nin Basel takımında forma giyen Alman asıllı İsviçreli oyuncu Kemal Ademi’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, “Gelecek sezon Avrupa'da mücadele edeceğimiz kadroda da Ademi bize katkı sağlayacak. Fenerbahçe'ye yakışır bir kadro kurduk. Çok daha doğru bir kadro mühendisliği var.Başkanımız, Ali Koç'a, Mustafa Kemal Danabaş'a, yöneticilere, Emre Belözoğlu'na çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İŞTE O VİDEO

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

Kemal Ademi: "Fenerbahçe'deyim. Çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim."

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