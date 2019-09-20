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Fenerbahçe kenetlendi: Şampiyonluk sinerjisi bizden yana

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 7 puan toplayan Fenerbahçe'de futbolcular, MKE Ankaragücü ile yapacakları maç öncesinde birliktelik ve galibiyet mesajı verdi.

Fenerbahçe kenetlendi: Şampiyonluk sinerjisi bizden yana

Fenerbahçeli oyuncular, ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü ile Ülker Stadı'nda oynayacakları mücadeleyi kazanarak Galatasaray derbisi öncesi taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde elde eden Fenerbahçe'de futbolcular, Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşanan mağlubiyeti, MKE Ankaragücü'nü yenerek unutturmak istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU: GEÇEN HAFTAYI UNUTTURALIM
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu, sahalarında MKE Ankaragücü'nü yenmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bize her zaman destek olan taraftarımızın önünde kazanarak geçtiğimiz haftayı unutturalım. Evimizde bize yakışan futbol oynayarak sahadan üç puanla ayrılalım ve derbi öncesi taraftarlarımızı mutlu edelim. İlk iki haftada olduğu gibi son ana kadar sahada mücadele ederek, kazanan taraf olalım" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR MAÇIN BİR DİĞERİNDEN FARKI YOK"
"Hocamızla birlikte daha önce başardık, şimdi yine başaracağız" sözleriyle birbirlerini motive eden sarı-lacivertli futbolcular, "Hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Adım adım ilerleyip her maça aynı konsantrasyonla 'galibiyet' parolasıyla yaklaşıp, disiplinden kopmadan tüm rakiplerimize karşı cevabımızı sahada elde edeceğimiz galibiyetlerle göstermeliyiz" şeklinde görüş belirtti.

"CAMİAMIZ ŞAMPİYONLUĞU SONUNA KADAR HAK EDİYOR"
Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncuları ise "Omuz omuza şampiyonluğa diyerek sezona başladık" ifadelerini kullanarak, "Bu sözümüz artık bir hedef değil, bir zorunluluk. Camiamız bu sezon elde edeceğimiz şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Sezon başından bu yana rakiplerimizin puan kayıpları ortada. Biz ise her gün üzerine koyarak gideceğiz. Takım olarak kamp döneminden itibaren şampiyonluk sinerjisinin bizden yana olduğunu hissettik, bunu görüyoruz. Karşımıza çıkan tüm zorluklara rağmen bu hissin peşini bırakmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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Fenerbahçe ankaragücü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tabi sizden yans olur sinerji.MHK ,TFF sizi koruyor kolluyor.Nasıl 2011 yılında trabzondan çaldığınız kupada, yönetimde ali koç ve nihat vardıysa şimdide onlar var.İmparator ne büyüksün sen bunların kumpasını açıklayacak kadar yürekli adammışsın
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