Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu resmen transfer etti! Yıldız futbolcunun ardından Benfica ile de anlaşma bitti...

Fenerbahçe'de transferin gözde ismi Kerem Aktürkoğlu sonunda bitti. Yıldız oyuncu ve kulübü Benfica ile her konuda anlaşmaya varıldı. Portekiz ekibi anlaşmayı resmen duyurdu.

BENFICA DUYURDU

Benfica'dan yapılan açıklama şöyle;

''Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarın 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir.

Ayrıca, Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendiriliği de eklenmelidir."

YILLIK MAAŞI AÇIKLANIYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun sarı lacivertlilerden alacağı maaş da belli oluyor. Milli yıldızın sarı lacivertli kulüpten alacağı maaşın yıllık 5 milyon euro civarında olacağı gelen bilgiler arasında.

BENFICA PERFORMANSI

Milli futbolcu Benfica formasıyla toplamda 58 maça çıkarken, 17 gol 13 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY'DAN HAMLE...

Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formalı tüm fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırırken, sarı kırmızılılardan cevap gecikmedi. Galatasaray, instagram'dan Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıktı.