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Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Derbiye saatler kala yönetimden çılgın prim... Dudak uçuklattı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
23.02.2025 09:19
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Yarın akşam Galatasaray ile sezonun belki de en önemli karşılaşmasına çıkacak Fenerbahçe'de beklenmedik bir karar alındı. Fenerbahçe yönetimi derbi için oyunculara prim vereceği öğrenildi. Prim için ayrılan rakam adeta dudak uçuklattı.

Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Derbiye saatler kala yönetimden çılgın prim... Dudak uçuklattı

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek derbiye moralli bir şekilde gidecek olan Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını 3'e indirmeye çalışacak. Bu maçta herhangi bir yenilgi Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda sıkıntıya sokabilir.

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Dev derbi için geri sayım başladı! Sizce Galatasaray-Fenerbahçe maçı nasıl sonuçlanacak?
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İŞTE O BÜYÜK ÖDÜL

Fenerbahçeli yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon Euro'luk (190 milyon TL) bir rakam belirledikleri konuşuldu. Sarı-Lacivertli oyuncular, Rams Park'ta kazanıp zirvede farkı 3 puana düşürürse şu ana kadar görülmemiş bir ödülün de sahibi olacak.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET MOTİVE DURUMDA

Fenerbahçe teknik heyeti, futbolcuları ve yönetimi ile derbi havasına girmiş durumda. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Sarı-Lacivertlilerde moraller yüksek. Son haftalarda oynanan iyi futbol da oyuncuları pozitif yönde etkiledi. Takımın öz güveni üst seviyeye doğru çıkarken teknik kadro da moraller yerinde.

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José Mourinho Ali Koç Derbi fenerbahçe
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