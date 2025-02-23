Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Derbiye saatler kala yönetimden çılgın prim... Dudak uçuklattı

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek derbiye moralli bir şekilde gidecek olan Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını 3'e indirmeye çalışacak. Bu maçta herhangi bir yenilgi Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda sıkıntıya sokabilir.
Fenerbahçeli yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon Euro'luk (190 milyon TL) bir rakam belirledikleri konuşuldu. Sarı-Lacivertli oyuncular, Rams Park'ta kazanıp zirvede farkı 3 puana düşürürse şu ana kadar görülmemiş bir ödülün de sahibi olacak.
Fenerbahçe teknik heyeti, futbolcuları ve yönetimi ile derbi havasına girmiş durumda. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Sarı-Lacivertlilerde moraller yüksek. Son haftalarda oynanan iyi futbol da oyuncuları pozitif yönde etkiledi. Takımın öz güveni üst seviyeye doğru çıkarken teknik kadro da moraller yerinde.
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