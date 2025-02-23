Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Derbiye saatler kala yönetimden çılgın prim... Dudak uçuklattı

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek derbiye moralli bir şekilde gidecek olan Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını 3'e indirmeye çalışacak. Bu maçta herhangi bir yenilgi Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda sıkıntıya sokabilir.

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İŞTE O BÜYÜK ÖDÜL

Fenerbahçeli yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon Euro'luk (190 milyon TL) bir rakam belirledikleri konuşuldu. Sarı-Lacivertli oyuncular, Rams Park'ta kazanıp zirvede farkı 3 puana düşürürse şu ana kadar görülmemiş bir ödülün de sahibi olacak.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET MOTİVE DURUMDA

Fenerbahçe teknik heyeti, futbolcuları ve yönetimi ile derbi havasına girmiş durumda. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Sarı-Lacivertlilerde moraller yüksek. Son haftalarda oynanan iyi futbol da oyuncuları pozitif yönde etkiledi. Takımın öz güveni üst seviyeye doğru çıkarken teknik kadro da moraller yerinde.