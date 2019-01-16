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Fenerbahçe Khouma Babacar ile anlaştı iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.01.2019 09:14 | Son Güncelleme

Sarı-Lacivertliler, İtalyan kulübünü kiralama konusunda ikna etmeye çalışıyor. Görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Fenerbahçe Sassuolo’dan ayrılmak isteyen Khouma Babacar ile anlaştı.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Fenerbahçe forvet transferi için İtalyan ekibi Sassuolo’da mutsuz olan Khouma Babacar ile her konuda anlaştı. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibini ise kiralama konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe forvet transferi için İtalyan ekibi Sassuolo’da mutsuz olan Khouma Babacar ile her konuda anlaştı. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibini ise kiralama konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe Sportif Direktör Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da onay verdiği bu flaş transfer için tüm imkanları seferber etmiş durumda.

Fenerbahçe Sportif Direktör Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da onay verdiği bu flaş transfer için tüm imkanları seferber etmiş durumda.

Senegalli golcü, 1.5 yıl önce F.Bahçe’nin gündemine gelmişti. Ancak o dönemde 26 yaşındaki Senagalli golcü, Sarı-Lacivertli takımının teklifini geri çevirmişti.

Senegalli golcü, 1.5 yıl önce F.Bahçe’nin gündemine gelmişti. Ancak o dönemde 26 yaşındaki Senagalli golcü, Sarı-Lacivertli takımının teklifini geri çevirmişti.

Sassuolo’da Matri, Raspadori ve Boateng gibi yıldızların arkasında kalan Babacar, bu kez F.Bahçe’ye gelmeye ikna oldu.

Sassuolo’da Matri, Raspadori ve Boateng gibi yıldızların arkasında kalan Babacar, bu kez F.Bahçe’ye gelmeye ikna oldu.

İtalyan ekibi ile görüşmeler devam ediyor. Kısa bir süre içinde bu görüşmelerden olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkması bekleniyor. 26 yaşındaki yıldızın kulübü ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

İtalyan ekibi ile görüşmeler devam ediyor. Kısa bir süre içinde bu görüşmelerden olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkması bekleniyor. 26 yaşındaki yıldızın kulübü ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Senegalli forvetin piyasa değeri 8 milyon euro. Babacar, bu sezon 19 maçta sadece 870 dakika oynadı. Senegalli, bu dönemde 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. F.Bahçe’nin kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor.

Senegalli forvetin piyasa değeri 8 milyon euro. Babacar, bu sezon 19 maçta sadece 870 dakika oynadı. Senegalli, bu dönemde 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. F.Bahçe’nin kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor.

Sarı-Lacivertli Yönetimin bu nedenle önceliği kontenjanda yer açmak. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda Reyes ve Aatif gönderilecekler arasında listenin tepesinde yer alıyor. Teklif gelen Dirar ve Soldado’nun da gönderilme ihtimali var.

Sarı-Lacivertli Yönetimin bu nedenle önceliği kontenjanda yer açmak. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda Reyes ve Aatif gönderilecekler arasında listenin tepesinde yer alıyor. Teklif gelen Dirar ve Soldado’nun da gönderilme ihtimali var.

Kadro dışı kalan Kameni ile de yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, Finansal Fair Play nedeniyle transfere temkinli yaklaşıyor. Gönderilecek isimlerden gelecek sıcak para ile transfer gerçekleşecek. (AKŞAM)

Kadro dışı kalan Kameni ile de yollar ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, Finansal Fair Play nedeniyle transfere temkinli yaklaşıyor. Gönderilecek isimlerden gelecek sıcak para ile transfer gerçekleşecek. (AKŞAM)
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Anahtar Kelimeler:
Sassuolo Fenerbahçe Khouma Babacar İtalya Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
işte bu adam olur birde taliska gelsin tamamdır bu ş
fenerde forvet kesinlikle senegalli olmalı sow, mamodou niang ve diğerleri hatırlayın
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Fenerbahçe Khouma Babacar ile anlaştı iddiası

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