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Fenerbahçe Kim Min-jae'nin Bayern Münih'e transferinden pay alacak mı? KAP açıklaması yeniden ortaya çıktı

06.07.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-jae'nin yeni adresi belli oldu. Napoli'de gösterdiği performansın ardından Bayern Münih'in teklifini kabul eden Güney Koreli oyuncu, Alman deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu transferin netleşmesinin ardından Fenerbahçe'nin Kim Min-jae transferinden pay alıp almayacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de kısa süre içinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kim Min-jae'nin yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertlilerden Napoli'ye transfer olan yıldız oyuncunun İtalya kariyeri de kısa sürdü.

BAYERN MÜNİH TRANSFERİ BİTİRDİ

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Napoli ile bu yıl lig şampiyonluğu yaşayan ve şampiyonlukta takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Kim Min-jae, dünya devi Bayern Münih'in radarına girmişti. Güney Koreli oyuncu ile görüşen Bayern yetkilileri transferi bitirdi.

48 MİLYON EURO

Sözleşmesinde bulunan '48 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kullanan Bayern Münih, yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE PAY ALACAK MI?

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Fenerbahçe'den 18 milyon Euro bedelle Napoli'ye transfer olurken Fenerbahçe'nin kasasını dolduran Güney Koreli oyuncunun sözleşmesinde sonraki satıştan pay maddesi olup olmadığı merak edilmişti.

KAP AÇIKLAMASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

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Fenerbahçe'nin, Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferini duyurduğu KAP açıklamasında konuyla ilgili herhangi bir detay verilmemişti.


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