Fenerbahçe kiralık göndermişti, yıldız isme ulaşılamıyor! İsmail Kartal açıkladı: Hukuki süreci başlattık

Fenerbahçe'de Diego Carlos krizi yaşanıyor. Brezilyalı oyuncu, sarı lacivertlilerin Topuk Yaylası'ndaki kampına katılmazken, yapılan aramalara da cevap vermiyor. Sabrı kalmayan Fenerbahçe yönetimi, Diego Carlos için harekete geçiyor.

Konuyla ilgili ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürecin hukuki açıdan da kayıt altına alındığını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncunun sözleşme detaylarına ilişkin kulüp içinde değerlendirme yapıldığını ifade etti.

TUTANAK TUTULDU

Takıma henüz katılmayan Diego Carlos'un durumunu değerlendiren Kartal, oyuncunun geçen sezonu İtalya'da kiralık olarak geçirdiğini hatırlattı. Yaşanan gelişmeler üzerine kulübün önlem aldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, noter aracılığıyla tutanak tutulduğunu açıkladı.

"KİRALIK GİTTTİ GELMEDİ"

Diego Carlos'un kiralık sözleşmesindeki detaylara değinen İsmail Kartal, kulüp yöneticileri ve teknik ekipte yer alan isimlerle konuyu masaya yatırdıklarını belirterek, "Diego Carlos İtalya'da Como'da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık gitti, gelmedi. Notere tutanak tutturduk. Cihan (Kamer) Bey ve Oğuz (Çetin) Hoca ile toplantı yaptık. Kiralık oyuncular Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. 30 Haziranda bitiriyormuş diye bir durum var ama biz ne olur olmaz diye tutanak tutturduk." dedi.