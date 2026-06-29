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Fenerbahçe kiralık göndermişti, yıldız isme ulaşılamıyor! İsmail Kartal açıkladı: Hukuki süreci başlattık

İsmail Kartal, henüz takıma katılmayan Diego Carlos hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, oyuncunun kiralık sözleşmesindeki madde nedeniyle hukuki süreci güvence altına almak için noter aracılığıyla tutanak tuttuklarını açıkladı.

Fenerbahçe kiralık göndermişti, yıldız isme ulaşılamıyor! İsmail Kartal açıkladı: Hukuki süreci başlattık
Cevdet Berker İşleyen
Diego Carlos

Diego Carlos

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Como
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Fenerbahçe'de Diego Carlos krizi yaşanıyor. Brezilyalı oyuncu, sarı lacivertlilerin Topuk Yaylası'ndaki kampına katılmazken, yapılan aramalara da cevap vermiyor. Sabrı kalmayan Fenerbahçe yönetimi, Diego Carlos için harekete geçiyor.

Konuyla ilgili ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürecin hukuki açıdan da kayıt altına alındığını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncunun sözleşme detaylarına ilişkin kulüp içinde değerlendirme yapıldığını ifade etti.

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TUTANAK TUTULDU

Fenerbahçe kiralık göndermişti, yıldız isme ulaşılamıyor! İsmail Kartal açıkladı: Hukuki süreci başlattık 1

Takıma henüz katılmayan Diego Carlos'un durumunu değerlendiren Kartal, oyuncunun geçen sezonu İtalya'da kiralık olarak geçirdiğini hatırlattı. Yaşanan gelişmeler üzerine kulübün önlem aldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, noter aracılığıyla tutanak tutulduğunu açıkladı.

"KİRALIK GİTTTİ GELMEDİ"

Fenerbahçe kiralık göndermişti, yıldız isme ulaşılamıyor! İsmail Kartal açıkladı: Hukuki süreci başlattık 2

Diego Carlos'un kiralık sözleşmesindeki detaylara değinen İsmail Kartal, kulüp yöneticileri ve teknik ekipte yer alan isimlerle konuyu masaya yatırdıklarını belirterek, "Diego Carlos İtalya'da Como'da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık gitti, gelmedi. Notere tutanak tutturduk. Cihan (Kamer) Bey ve Oğuz (Çetin) Hoca ile toplantı yaptık. Kiralık oyuncular Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. 30 Haziranda bitiriyormuş diye bir durum var ama biz ne olur olmaz diye tutanak tutturduk." dedi.

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