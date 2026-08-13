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Süper Lig'e yıldız yağdı! Transferler sonrası şampiyonluk oranları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için heyecan başlıyor. Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, açılış maçında Çorum FK'yı ağırlayacak. Vlahovic, Lukaku, Greenwood, Salah gibi birçok yıldızın sahne alacağı Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da sahne alacağı yeni sezon öncesi şampiyonluk favorileri belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'e yıldız yağdı! Transferler sonrası şampiyonluk oranları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe...
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım sona eriyor. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında son dört sezonun şampiyonu Galatasaray sahne alacak. Sarı kırmızılı ekip, 14 Ağustos Cuma günü ligin yeni takımlarından Çorum FK'yı konuk ederek sezonu açacak.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR CUMARTESİ GÜNÜ SAHADA

Süper Lig e yıldız yağdı! Transferler sonrası şampiyonluk oranları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe... 1

Sezonun ikinci gününde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarlarının karşısına çıkacak. İki takım da 15 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları karşılaşmalarla yeni sezona merhaba diyecek. Beşiktaş ise 16 Ağustos Pazar günü oynayacağı mücadeleyle ligdeki ilk maçına çıkacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLK SIRADA

Süper Lig e yıldız yağdı! Transferler sonrası şampiyonluk oranları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe... 2

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala şampiyonluk için belirlenen oranlar da ortaya çıktı. Son dört sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray ile bu sezon oldukça iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildi.

Trabzonspor ve Beşiktaş ise şampiyonluk yarışında üçüncü ve dördüncü sırayı paylaşarak dikkat çekti. Böylece yeni sezon öncesinde dört büyük takım, şampiyonluk için öne çıkan ekipler oldu.

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Süper Lig'e yıldız yağdı! Transferler sonrası şampiyonluk oranları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe... G1

7 - Samsunspor | 150.00

Süper Lig'e yıldız yağdı! Transferler sonrası şampiyonluk oranları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe... G2

6 - Göztepe | 100.00

Süper Lig'e yıldız yağdı! Transferler sonrası şampiyonluk oranları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe... G3

5 - Başakşehir | 70.00

Süper Lig'e yıldız yağdı! Transferler sonrası şampiyonluk oranları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe... G4

4 - Beşiktaş | 11.00

Süper Lig'e yıldız yağdı! Transferler sonrası şampiyonluk oranları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe... G5

3 - Trabzonspor | 9.20

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