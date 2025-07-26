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Fenerbahçe kongresinde olay! Ali Koç ile tartıştı, Aziz Yıldırım araya girdi! "Küfür etmedi, dışarı çıkamaz"

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Emre Şen

Fenerbahçe, Yüksek Divan Kurulu'nda üyelerden gelen e-mail'ler okunduğu esnada gerginlik yaşandı ve ara verildi. Ali Koç ile bir taraftarın yaşadığı tartışma sosyal medyada gündeme oturdu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda iki üyeden gelen e-mail'lerin okunması sonrası gerginlik yaşandı.

Bazı imzaların imza sahiplerinden habersiz verildiği, sahte imzalar atıldığı iddiası ve buna yönelik gelen mailler okunmaya başlandığı sırada salonda bulunan bazı Yüksek Divan Kurulu Üyeleri seslerini yükseltti ve arbede yaşandı.

ALİ KOÇ İLE SÖZLÜ TARTIŞMA

Bir taraftar Ali Koç'a tepki gösterdi. O anlara sinirlenen Ali Koç, taraftarın dışarı çıkmasını istedi. Aziz Yıldırım'ın araya girmesiyle tartışma sona erdi.

Taraftar: "Çocuklar ağlıyor herkes ağlıyor, siz kimsiniz!"

Ali Koç: "Böyle bağırmaya devam edersen dışarı çıkartacaklar."

Taraftar: "Sen mi dışarı çıkartacaksın?"

Ali Koç, "Bağıran arkadaş dışarı çıksın" dedi, Aziz Yıldırım ise "Küfür etmedi çıkamaz" diyerek tepki gösterdi.

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Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe
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