Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Deprem nedeniyle ertelenen Süper Lig Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen maç Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe Konyaspor maçı ile ilgili detaylar karşılaşma öncesi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü oynanacak. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE KONYASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Konyaspor maçı yarın (25 Şubat Cumartesi) saat 19:00'da başlayacak.

Karşılaşma, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE KONYASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Konyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

Maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olarak açıklandı.

