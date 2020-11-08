F.Bahçe - Konyaspor maçı sonrası futbolcular arasında arbede

Fenerbahçe’nin sahasında Konyaspor’a sürpriz mağlubiyeti sonrası hakemin son düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları birbirine girdi. Oyuncular bir anda saha ortasında kümelendi.
Sarı-Lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz’in sinirli olduğu gözlemlenirken araya girenler tartışmanın büyümesini engelledi.
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