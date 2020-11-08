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F.Bahçe - Konyaspor maçı sonrası futbolcular arasında arbede

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.11.2020 11:51 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım futbolcuları birbirine girdi.

F.Bahçe - Konyaspor maçı sonrası futbolcular arasında arbede

Fenerbahçe’nin sahasında Konyaspor’a sürpriz mağlubiyeti sonrası hakemin son düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları birbirine girdi. Oyuncular bir anda saha ortasında kümelendi.

MERT HAKAN YANDAŞ VE SERDAR AZİZ...

Sarı-Lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz’in sinirli olduğu gözlemlenirken araya girenler tartışmanın büyümesini engelledi.

ÖZET | Fenerbahçe - Konyaspor: 0-2ÖZET | Fenerbahçe - Konyaspor: 0-2


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