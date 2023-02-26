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Fenerbahçe Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler neden '4' işareti yaptı? Yorumcular değerlendirdi...

26.02.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 23'üncü haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor’u 4-0 yendi. Maçın başından sonuna kadar büyük bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler Konya'yı geçerek şampiyonluk yolunda takibini sürdürdü. Maçın hakemi Halil Umut Meler'in yaptığı hareket ise sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler neden '4' işareti yaptı? Yorumcular değerlendirdi...

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in '4' işareti sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

DÖRT KİŞİ İTİRAZA MI GELDİ?

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Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski hakem Deniz Çoban bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çoban, "Maçın 11. dakikasında Mame Diouf'un 4 kere itiraz etme durumu yok, 4 kere ihlali yok. Niye bu 4 işaretini kullandı diye bakarken Merkez Hakem Kurulu, bu seminerde hakemlere bir uygulama direktifi vermiş. Uygulama direktifi diyor ki; hakemin etrafını çeviren oyuncular hakkında 3'ten fazla oyuncu itiraza geldiği zaman yani 4 olduğu zaman cezalandırılması gerekiyor, eğer sahada hakem bunu cezalandırmazsa AVAR'ın, "35. dakikada 4 kişi itiraza geldi, 42. dakikada 5 kişi itiraza geldi, 58. dakikada 4 kişi itiraza geldi" diye raporlayıp maçtan sonra hakeme vereceği, hakemin de bunu raporuna yazacağı, sahada oyuncu cezalandırılmazsa maçtan sonra federasyon tarafından para cezasına çaprtırılacağı anlatılmış hakemlere. Burada Halil Umut Meler; "3 kişi itiraz ediyordu sen 4. olarak geldin" diyor ve kart gösteriyor. Ciddi tartışma yaratacak bir konu. Çünkü biz de uygulama talimatı ne şekilde verildi hakemlere öğrenemedik. Nasıl uygulayacaklar, nasıl saracaklar? Her 4. kart mı görecek? Bundan sonra görmediği zaman ne olacak? Bu, evrensel ilkelere uygun mudur?" dedi.

"CİDDİ BİR SIKINTI GERÇEKTEN"

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Bülent Yıldırım: Bir soru daha sormak isterim. 23. haftada böyle radikal bir uygulamaya başlayacaksanız bu çok makul mü? 23. haftada böylesi bir radikal uygulamaya başlamak?

Deniz Çoban: Bunun uygulanabilirliği varsa, talimatlar buna cevaz veriyorsa, oyun kuralları buna cevaz veriyorsa birinci haftadan itibaren uygulanması lazım.

Seçim Demirel: Normalde şu var zaten; toplu olarak itiraz yapılıyorsa kontrolü ele almak adına bir oyuncuyu seçip sarı kart verin diyorlar. Ama Deniz Hocam'ın anlattığı şekilde bir talimat, büyük bir sıkıntı. Keşke biz, kamuoyu, futbolcular bilgilendirilseydi. Futbolcular da ne olduğunu anlayamadı. Biz, izlerken de anlayamadık. 4 diyor. Acaba 4. kez mi itiraz ediyor anlayamadık. Ciddi bir sıkıntı gerçekten.

Bülent Yıldırım: Mame Diouf da anlayamadı. Kimse anlayamadı hakemin beden dilini. Bir tek Merkez Hakem Kurulu herhalde...

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