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Fenerbahçe, Koray Şener'i unutmadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

Geçen sezonun 11. haftasındaki Galatasaray derbisinde tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Fenerbahçe, Koray Şener'i unutmadı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Koray Şener için Kocaeli İlimtepe Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Şener ailesi ile yakınlarının yanı sıra 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ruşen Çetin, 1907 Fenerbahçe Derneği Genel Sekreteri Mehmet Levent Hataylı ve çok sayıda taraftar katıldı.

Anma töreni, Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Şener ailesinin taziyeleri kabulüyle sona erdi.

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Fenerbahçe Koray Şener

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