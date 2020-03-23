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Fenerbahçe, koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden idman yapacak!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.03.2020 17:04 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle önlemlerini sıkılaştıran Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. Oyuncuların sağlığını düşündüğünü söyleyen sarı lacivertliler, futbol takımına uzaktan antrenman programı uygulayacak.

Fenerbahçe, koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden idman yapacak!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından futbola ara veren Süper Lig ekipleri çalışmalara başlıyor. Alınan tedbirler kapsamında Fenerbahçeli futbolcular da bugün "online" idman yapacak.

Sarı-lacivertliler, bugün saat 18.00’de online antrenmanlara başlayacak.

Futbolcular antrenmanlara evlerinden bilgisayarlarıyla katılacak. Ağırlık ve esneme gibi temel antrenmanlar yapılacak. İki gün boyunca idmanlar bu şekilde devam edecek.

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