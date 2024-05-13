Fenerbahçe kulisleri fokur fokur kaynıyor! Şampiyonluk ihtimalinin mucizelere kalmasının ardından Aziz Yıldırım sahneye çıkıyor...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri yükselmeye başladı. Son olarak Sadettin Saran'ın başkanlık yarışından çekilip Ali Koç'un yeniden aday olmasının ardından Aziz Yıldırım cephesinden yeni bir girişim geldi.

SEÇİME GİRMEYE KARAR VERDİ

Aziz Yıldırım’ın, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali bittikten sonra adaylığını açıklamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Listesini belirleyen Aziz Yıldırım'ın bir süredir de çalışmalarını yaptığı ve projelerini hazırladığı öğrenildi.

CAMİA DESTEK VERİYOR

Fenerbahçeli bazı taraftarlar Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olmasına olumlu yaklaşırken diğer taraftan da istemeyenler bulunuyor.





