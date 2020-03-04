SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'dan teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'dan teknik direktör açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.03.2020 00:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'dan teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Ersun Yanal'ın ayrılık sürecine dair açıklamalar yaptı. Özsoy, gelirken de giderken de Yanal'ın kendişleriyle hiç para konuşmadığını söyledi. Semih Özsoy yeni teknik direktörün kısa süre içinde belli olacağını da ifade etti.

"Şehitlerimize başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Özsoy, "Şehitlerimiz var, üzüntülüyüz. Nur içinde yatsınlar, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Trabzon emniyetine de teşekkür ederiz, iyi ağırlandık." dedi.

Ersun Yanal'a teşekkür eden Semih Özsoy, "Eleştirildik ama biz ezberleri bozan, neye inandıysak, onu yapan bir yönetimiz. Ersun Hoca, Fenerbahçe'ye Antalya'da locadan veda etmemeliydi. Anlaşarak yolları ayırdık. Ersun Hoca ne gelirken, ne giderken bir kere bile para konuşmadı. Ersun Hoca'ya özel hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz." şeklinde konuştu.

2-1 kayettikleri maçı değerlendiren Fenerbahçe Başkan Vekili, "Çok daha net pozisyona sahiptik ama rövanşı alarak, başarılı olamadığımız, sonuna kadar takipçisi olamadığımız ligde teselli olarak Türkiye Kupası'nı almayı umuyoruz. Umut verici bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Yeni teknik direktör hakkında da konuşan Özsoy, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var" dedi.

Semih Özsoy, "Denizlispor maçına yetişmez sanırım?" şeklindeki soruya "Burası Fenerbahçe" cevabını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Vedat Muriqi'den Ersun Yanal açıklaması!Vedat Muriqi'den Ersun Yanal açıklaması!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Semih Özsoy Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

İdlib'den acı haber: 1 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralı

İdlib'den acı haber: 1 askerimiz şehit, 9 askerimiz yaralı

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Trabzonspor tur için avantajı kaptı

Trabzonspor tur için avantajı kaptı

Ersun Yanal: Ali Koç'a karşı düzen yapıldı!

Ersun Yanal: Ali Koç'a karşı düzen yapıldı!

Fenerbahçe'de şok sakatlık!

Fenerbahçe'de şok sakatlık!

A Milli Takımın rakipleri belli oldu

A Milli Takımın rakipleri belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'dan teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Ersun Yanal: Ali Koç'a karşı düzen yapıldı!

Ersun Yanal: Ali Koç'a karşı düzen yapıldı!

Vedat Muriqi'den Ersun Yanal açıklaması: En iyisini hak ediyor!

Vedat Muriqi'den Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı

Fenerbahçe'de şok sakatlık!

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye flaş teklif!

Eski hocasından Fenerbahçe'ye flaş teklif!

Yılmaz Vural'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

Yılmaz Vural'dan flaş Fenerbahçe açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.