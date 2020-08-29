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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan seyircili maçlarla ilgili açıklama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2020 17:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seyircili karşılaşmalar için kombine yerine maç bileti satmayı tercih edeceklerini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan seyircili maçlarla ilgili açıklama

Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulunan Koç, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2020-2021 sezonundaki Süper Lig maçlarının ekim ayından itibaren yüzde 30 kapasite ile seyircili oynanacağı kararı konusunda, "Bu sene farklı bir uygulamaya geçiyoruz. Kombineden ziyade maçlara bilet alma hakkını ilk önce satacağız. Yarın öbür gün bununla ilgili açıklamaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

Pandemiden dolayı stadın tamamı için bilet satışı yapamadıklarını hatırlatan Koç, "Ama son 2 senedir 38 bin, 39 bin averajlarla sağ olsun taraftarlarımız Fenerbahçe’yi hep bu konuda önde tuttular. Doğal olarak hep bir rağbet, talep var. İyi günde de kötü günde de yanımızdalar. Ama bu sene malum sebeplerden dolayı kısıtlı bir seyirci alabileceğiz. Şimdi o uygulama şu an düşünülen ancak gidişat neyi gösterir göreceğiz ama şu an düşünülen ekim ayından itibaren locaların tam olarak yüzde 100 kapasiteyle, geri kalan statların da her tribününün yüzde 30 kapasiteyle satılabilmesine müsaade ediyor. İnşallah böyle başlayabiliriz, ondan sonra üstüne koyarak gideriz. Bu bağlamda kombine satmaktansa maç bileti alma hakkını satacağız." diye konuştu.

Bu hakkı alanların karşılaşma biletlerini maç günleri yüzde 20 daha ucuza alabileceklerini anlatan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sattığımız haklar, satacağımız bilet kapasitesinin üstündeyse TC kimlik numarası kullanılarak dönüşümlü bilet alma hakkını sağlayacaklar. Taraftarlarımız sağ olsunlar çok cömertler, çok sadıklar, her zaman bunu söylüyoruz. Neden tekrar bunu söylüyorum? Çünkü ‘siz kombineye çıkın, biz alalım, maça gidelim ya da gidemeyelim hiç fark etmez’ diyen çok insan var. En adil ve en çok sayıda bu kısıtlı kapasiteyi en çok taraftarla, tekil taraftarla doldurabilmek için böyle bir uygulamaya karar verdik. Bakalım ne olacak ama taraftarlarımızdan her zaman olduğu gibi bugün de bizim yanımızda olmalarını özellikle rica ediyorum."

"Yaşayan Stat Projelerimiz" kapsamında 200 taraftarlarla gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonunu değerlendiren Koç, "Öncelikle mutluyuz. İlk denememiz, güzel geçti. Canlı bir stat olsun istiyoruz. Stadımız daha aktif kullanılsın istiyoruz. Bu bağlamda başka yeni uygulamalarımız da olacak. Zaman zaman onları devreye alacağız. Bunlar bir denemedir ama 200 bilet 1 saatte tükendi. Dolayısıyla başarılı geçtiğini düşünüyorum. Stat turuyla, Fenerium’u ziyaretleriyle, kahvaltılarla ve şu anda ismini anlatmayacağım başka yeni düşündüğümüz uygulamalarla burayı mümkün olduğu kadar daha çok kullanılan, daha çok fayda sağlayan ve yaşayan bir yer haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülker Stadı'nın herkesin ulaşabileceği bir yerde olduğunu belirten Koç, "Stadımıza yürüyerek gelmek çok kolay. Aileler için, çocuklar için farklı bir etkinlik olduğunu ben de burada bizzat yaşayarak gördüm. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buraya icabet eden kongre üyelerimiz de vardı ve taraftarlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Bunların devamı gelecektir." şeklinde konuştu.

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