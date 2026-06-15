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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Kulübün açıklamasına göre yapılan toplantıda yönetim kurulu görev dağılımı gerçekleştirildi ve acil işlere dair istişarede bulunuldu.

Sarı-lacivertlilerde başkan vekilliğine Barış Göktürk, genel sekreterliğe Mahmut Uslu getirildi.

Futbol şubelerinden sorumlu yönetici Feridun Geçgel (Futbol AŞ) ve Cihan Kamer oldu.

Açıklamada ayrıca yönetim kurulu detaylı görev dağılımının internet sitesi üzerinden yayımlanacağı ve 2026-27 futbol sezonu kombine bilet satışlarına 17 Haziran Çarşamba günü yenileme dönemiyle başlanacağı da duyuruldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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