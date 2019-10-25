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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.10.2019 09:22 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertli kulüp, yarın yapılacak toplantıya, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saat 12.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir" denildi. (AA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu

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