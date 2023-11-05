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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

05.11.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı başladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı'nın ardından toplantıda Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 boyutlu hologramından, Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılında yaptığı konuşma salona yansıtıldı.

ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPACAK

Ali Koç, cuma günü katıldığı canlı yayında, "Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da açıklayacağım pazar günü. Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da açıklayacağım pazar günü." sözlerini kullanmıştı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın toplantıyı başlatmasının ardından vefat eden üyeler ve yeni üyelerin isimleri okundu.

Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu ve açıklamaların ardından Yüksek Divan Başkan Vekilliği seçimi yapılacak. Başkan vekilliği için Osman Atakan Tekin, Şefik Gürhan Saatçioğlu, Osman Sinan Sümen, İbrahim Numan Demiralp yarışıyor.

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