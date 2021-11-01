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  4. Fenerbahçe Kulübünden Şırnak'taki Vatan Ortaokulu öğrencilerine spor malzemesi desteği

Fenerbahçe Kulübünden Şırnak'taki Vatan Ortaokulu öğrencilerine spor malzemesi desteği

01.11.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübünden Şırnak'taki Vatan Ortaokulu öğrencilerine spor malzemesi desteği

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Vatan Ortaokulu'ndaki öğrencilere spor malzemesi desteğinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vatan Ortaokulu öğrencilerinin spor aktivitelerini yapabilmeleri için gerekli olan malzemelerin Şırnak'a gönderildiği belirtildi.

Spor malzemelerine ulaşan öğrencilerin büyük sevinç yaşadığı kaydedildi.

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