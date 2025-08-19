SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, tedavisinin ardından taburcu edildi

Bodrum'da evinde rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen, tedavisinin ardından taburcu edildi

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Şen'in 6 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edilmesine karar verildi.

Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Şen'in tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı.

Şen'in oğlu Metin Şen, dün babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli olduBurak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu
Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri!Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri!
Anahtar Kelimeler:
Ali Şen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Kadın aday' sürprizi

'Kadın aday' sürprizi

Çerçioğlu konuşurken yükselen tezahüratlar dikkat çekti

Çerçioğlu konuşurken yükselen tezahüratlar dikkat çekti

Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri!

F.Bahçe'de durmuyor, bir transfer daha! 'KAP' açıklaması bekleniyor

F.Bahçe'de durmuyor, bir transfer daha! 'KAP' açıklaması bekleniyor

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası herkes birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası herkes birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.