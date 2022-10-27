Fenerbahçe, kulüp rekorunu egale etti! Rennes maçı uzun süre akıllardan silinmez...

Gruptan çıkmayı 4. haftadaki maçlar sonrası garantileyen sarı-lacivertliler, Rennes karşısında kolay kolay unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı. Jorge Jesus'un öğrencileri maçtan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

JORGE JESUS: "TRİBÜNLERE GİDECEKSİNİZ"

Jorge Jesus, soyunma odasına giden takımı çevirdi ve tribünü işaret ederek o bölgeye gitmelerini istedi. Jorge Jesus'un bu talimatının ardından tüm takım tribünlere giderek taraftarı selamladı. Maç sonunda inanılmaz bir mutluluk yaşayan sarı-lacivertliler, uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.

9 MAÇTIR MAĞLUBİYET YOK

Avrupa'da oynadığı son 9 maçta mağlup olmayan Fenerbahçe, kulüp rekorunu egale etti. (Opta)

