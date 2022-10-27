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  4. Fenerbahçe, kulüp rekorunu egale etti! Rennes maçı uzun süre akıllardan silinmez...

Fenerbahçe, kulüp rekorunu egale etti! Rennes maçı uzun süre akıllardan silinmez...

27.10.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi geri dönüşe imza atarak Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler maçın ilk yarısında 3-0 geri düşmesine rağmen, Jorge Jesus'un hamleleriyle birlikte karşılaşmadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Maç sonunda ise Jorge Jesus, oyuncularına soyunma odasına gitmeyip, taraftarları selamlamalarını istedi.

Fenerbahçe, kulüp rekorunu egale etti! Rennes maçı uzun süre akıllardan silinmez...

Gruptan çıkmayı 4. haftadaki maçlar sonrası garantileyen sarı-lacivertliler, Rennes karşısında kolay kolay unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı. Jorge Jesus'un öğrencileri maçtan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

JORGE JESUS: "TRİBÜNLERE GİDECEKSİNİZ"

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Jorge Jesus, soyunma odasına giden takımı çevirdi ve tribünü işaret ederek o bölgeye gitmelerini istedi. Jorge Jesus'un bu talimatının ardından tüm takım tribünlere giderek taraftarı selamladı. Maç sonunda inanılmaz bir mutluluk yaşayan sarı-lacivertliler, uzun yıllar unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı.

9 MAÇTIR MAĞLUBİYET YOK

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Avrupa'da oynadığı son 9 maçta mağlup olmayan Fenerbahçe, kulüp rekorunu egale etti. (Opta)

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