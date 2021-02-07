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Fenerbahçe kupa mesaisine ara vermeden başladı

07.02.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe kupa mesaisine ara vermeden başladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 9 Şubat Salı günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, kupada Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. 1-0 kaybedilen Galatasaray maçında forma giyen futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas saha çalışmalarına başlarken, Marcel Tisserand ise günü çift idmanla tamamlayacak.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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