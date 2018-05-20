Fenerbahçe kupaya hasret

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin kupa hasreti sürüyor. Ligde iyi başlayamadığı sezonun son bölümünde yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına ortak olan sarı-lacivertliler, rakibi Galatasaray'ın hata yapmamasıyla mutlu sona ulaşamadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe, Diyarbakır'da yapılan final karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 3-2'lik mağlubiyet yaşadı ve kupayı rakibine kaptırdı. Son kupasını 28 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ı yenerek alan sarı-lacivertli ekip, o tarihten sonra aradan geçen yaklaşık 4 yılda kupa kaldıramadı. 4 sezondur şampiyon olamıyor Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk hasreti 4 sezona çıktı. Ligde son şampiyonluğunu teknik direktör Ersun Yanal döneminde 2013-2014 sezonunda yaşayan sarı-lacivertliler, sonrasındaki 4 sezonda taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatamadı. Fenerbahçe, şampiyonluğu 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş'a kaptırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise son şampiyonluğunu 2012-2013 sezonu sonunda yaşayan sarı-lacivertli ekibin, bu kulvardaki hasreti ise 5 sezonu buluyor.

2018 de kupasız kapanacak Fenerbahçe, 2018 yılını kupa alamadan tamamlayacak. 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertiler, TFF Süper Kupa oynama hakkı da elde edemedi. Bu durumda Fenerbahçe'nin 2018 yılında kupa kazanma ihtimali kalmadı. Aziz Yıldırım döneminde en kötü seri Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlık süresinde şampiyon olunmayan en uzun seriyi yaşadı. Sarı-lacivertli kulüpte 1998 yılının şubat ayında başkanlığa seçilen Yıldırım, 20 yılı geçen görev süresinde 6 kez şampiyonluk gördü. Son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda elde eden Fenerbahçe, aradan geçen 4 sezonda ligde ipi göğüsleyen takım olamadı. Bu süre Aziz Yıldırım'ın başkanlığında şampiyonluk yaşanmayan en uzun seri olarak dikkati çekti. Fenerbahçe'de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğuna şahit oldu.