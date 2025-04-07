Fenerbahçe, Lazio ile anlaştı! İtalyanlar tarihi de duyurdu

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan ve şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezona dair hazırlıklar devam ediyor.

MAÇ İÇİN ANLAŞMAYA VARDILAR

Sarı lacivertli takımda, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yaz aylarında oynanacak maçların programı şekillenmeye başladı. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Lazio gelecek yaz hazırlık maçı yapmak için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe - Lazio müsabakasının 30 ya da 31 Temmuz oynanacağı belirtilirken, karşılaşmanın nerede oynanacağı ise henüz belli değil.

"BİR NEVİ DERBİ"

Haber detayında, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun bir dönem Lazio'nun ezeli rakibi Roma'yı çalıştırdığı hatırlatılarak "Mou'nun Roma yedek kulübesindeki geçmişi göz önüne alındığında, bir nevi derbi." yorumu yapıldı