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  4. Fenerbahçe, Lazio ile anlaştı! İtalyanlar tarihi de duyurdu

Fenerbahçe, Lazio ile anlaştı! İtalyanlar tarihi de duyurdu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.04.2025 18:51
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Fenerbahçe, İtalya'nın Lazio takımı ile gelecek yaz hazırlık maçı yapmak için anlaşmaya vardı. İtalyan basınında yer alan haberde Fenerbahçe - Lazio maçının ne zaman oynanacağı da açıklandı.

Fenerbahçe, Lazio ile anlaştı! İtalyanlar tarihi de duyurdu

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan ve şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezona dair hazırlıklar devam ediyor.

MAÇ İÇİN ANLAŞMAYA VARDILAR

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Sarı lacivertli takımda, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yaz aylarında oynanacak maçların programı şekillenmeye başladı. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Lazio gelecek yaz hazırlık maçı yapmak için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe - Lazio müsabakasının 30 ya da 31 Temmuz oynanacağı belirtilirken, karşılaşmanın nerede oynanacağı ise henüz belli değil.

"BİR NEVİ DERBİ"

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Haber detayında, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun bir dönem Lazio'nun ezeli rakibi Roma'yı çalıştırdığı hatırlatılarak "Mou'nun Roma yedek kulübesindeki geçmişi göz önüne alındığında, bir nevi derbi." yorumu yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Serie A fenerbahçe lazio
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