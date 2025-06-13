Fenerbahçe Leroy Sane'ye onunla cevap verecek! Sarı-Lacivertliler Manchester City'nin yıldızında sona yaklaştı, resmi teklif yapıldı

Geride bıraktığımız sezon Sarı-Lacivertliler için tam bir hayal kırıklığı olurken yönetim, yeni sezon için çalışmalarına hız kesmeden başladı.

Transferde ses getirecek hamleler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe birçok isimle görüşmelerini sürdürürken sözleşmesi yenilenmeyen ve takımdan ayrılması beklenen isimlerden Bright Osayi-Samuel'in yerine yeni sağ bek için arayışlara başladı.

TARAFTARA HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Bu doğrultuda Manchester City'den ayrılması beklenen Kyle Walker ile ilgilendiği bilinen Sarı-Lacivertliler görüşmelerde ciddi mesafe kaydedettiği öğrenildi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler 35 yaşındaki İngiliz oyuncu için resmi teklifte bulundu.

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Manchester City'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 35 yaşındaki Walker, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü. Kyle Walker'ın, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Kyle Walker, Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maçta süre buldu.