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Fenerbahçe Leroy Sane'ye onunla cevap verecek! Sarı-Lacivertliler Manchester City'nin yıldızında sona yaklaştı, resmi teklif yapıldı

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de sağ bek bölgesi için arayışlar sürerken Manchester City'nin yıldız ismine resmi teklif yapıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Leroy Sane'ye onunla cevap verecek! Sarı-Lacivertliler Manchester City'nin yıldızında sona yaklaştı, resmi teklif yapıldı
Berker İşleyen
Kyle Walker

Kyle Walker

İNG İngiltere
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Milan
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Geride bıraktığımız sezon Sarı-Lacivertliler için tam bir hayal kırıklığı olurken yönetim, yeni sezon için çalışmalarına hız kesmeden başladı.

Transferde ses getirecek hamleler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe birçok isimle görüşmelerini sürdürürken sözleşmesi yenilenmeyen ve takımdan ayrılması beklenen isimlerden Bright Osayi-Samuel'in yerine yeni sağ bek için arayışlara başladı.

TARAFTARA HEYECANLANDIRAN GELİŞME

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Bu doğrultuda Manchester City'den ayrılması beklenen Kyle Walker ile ilgilendiği bilinen Sarı-Lacivertliler görüşmelerde ciddi mesafe kaydedettiği öğrenildi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler 35 yaşındaki İngiliz oyuncu için resmi teklifte bulundu.

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Kyle-Walker

Manchester City'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 35 yaşındaki Walker, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü. Kyle Walker'ın, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Kyle Walker, Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maçta süre buldu.

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