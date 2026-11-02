Fenerbahçe - Liverpool Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Fenerbahçe ile Liverpool, 4 Kasım 2026 saat 20:45'te Chobani Stadyumu'nda karşılaşıyor.
Fenerbahçe, son dönemdeki form durumunu toparlamaya çalışırken; Liverpool ise Avrupa'daki başarısını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 16 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 16 puanla 6. sırada.
Liverpool (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 12 gol atıp 7 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 15 puanla 5. sırada.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 1 galibiyet alarak zor bir dönem geçirdi. Liverpool ise bu organizasyonda oynadığı son 3 maçtan galip ayrıldı ve devam eden formu ile göz dolduruyor.
Fenerbahçe kadrosunda Mert Hakan Yandaş (Yok - Statü Gereği), Nathan Ake (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) yer almıyor.
Liverpool kadrosunda Jeremie Frimpong (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Hugo Ekitike (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Conor Bradley (Sakat - Diz Sakatlığı), Giovanni Leoni (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Wataru Endo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Federico Chiesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Oğuz Aydın. Liverpool kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Alexander Isak, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Cody Gakpo.
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