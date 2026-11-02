Fenerbahçe - Liverpool Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Çarşamba 20:45 Liverpool

Fenerbahçe ile Liverpool, 4 Kasım 2026 saat 20:45'te Chobani Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Fenerbahçe, son dönemdeki form durumunu toparlamaya çalışırken; Liverpool ise Avrupa'daki başarısını sürdürmek istiyor.

Lig Durumu Fenerbahçe 6. Trendyol Süper Lig O 10 G 5 B 1 M 4 P 16 24 Attığı Gol 10 Yediği Gol +14 Averaj Liverpool 5. İngiltere Premier Ligi O 9 G 4 B 3 M 2 P 15 11 Attığı Gol 9 Yediği Gol +2 Averaj Gol Durumu (Toplam) Fenerbahçe 24 / 10 Liverpool 11 / 9 İç Saha / Deplasman Performansı F Fenerbahçe İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 3 / 0 / 2 Gol 17 – 6 L Liverpool Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 1 / 0 Gol 7 – 3

Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 16 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 16 puanla 6. sırada.

Liverpool (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 12 gol atıp 7 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 15 puanla 5. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Fenerbahçe M M G G G tüm kulvarlar Fenerbahçe 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi B

Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Aston Villa 6-0 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi M Liverpool M G G M G tüm kulvarlar Liverpool 0-1 Arsenal İngiltere Premier Ligi M

Liverpool 2-0 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi G

Liverpool 4-3 Villarreal Şampiyonlar Ligi G

Brentford 1-2 Liverpool İngiltere Premier Ligi G

LASK 3-6 Liverpool Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 1 galibiyet alarak zor bir dönem geçirdi. Liverpool ise bu organizasyonda oynadığı son 3 maçtan galip ayrıldı ve devam eden formu ile göz dolduruyor.

Eksik Oyuncular Fenerbahçe 4 eksik Mert Hakan Yandaş Nathan Ake Marco Asensio Jayden Oosterwolde Liverpool 6 eksik Jeremie Frimpong Hugo Ekitike Conor Bradley Giovanni Leoni Wataru Endo Federico Chiesa

Fenerbahçe kadrosunda Mert Hakan Yandaş (Yok - Statü Gereği), Nathan Ake (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) yer almıyor.

Liverpool kadrosunda Jeremie Frimpong (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Hugo Ekitike (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Conor Bradley (Sakat - Diz Sakatlığı), Giovanni Leoni (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Wataru Endo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Federico Chiesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Vedat Muriqi Fenerbahçe 7 Gol 1 Asist İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 3 Gol 3 Asist Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist Oğuz Aydın Fenerbahçe 2 Gol 4 Asist Alexander Isak Liverpool 6 Gol 0 Asist Cody Gakpo Liverpool 1 Gol 3 Asist Florian Wirtz Liverpool 0 Gol 2 Asist Bradley Barcola Liverpool 0 Gol 2 Asist

Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Oğuz Aydın. Liverpool kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Alexander Isak, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Cody Gakpo.