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Fenerbahçe - Liverpool Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Fenerbahçe ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takımın da form durumları ve eksik oyuncuları dikkat çekiyor.

Fenerbahçe - Liverpool Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe
Çarşamba 20:45
04.11.2026
Liverpool
Stadyum: Chobani Stadyumu Yayın: TRT 1

Fenerbahçe ile Liverpool, 4 Kasım 2026 saat 20:45'te Chobani Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Fenerbahçe, son dönemdeki form durumunu toparlamaya çalışırken; Liverpool ise Avrupa'daki başarısını sürdürmek istiyor.

Lig Durumu

Fenerbahçe

6. Trendyol Süper Lig
O
10
G
5
B
1
M
4
P
16
24
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+14
Averaj

Liverpool

5. İngiltere Premier Ligi
O
9
G
4
B
3
M
2
P
15
11
Attığı Gol
9
Yediği Gol
+2
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Fenerbahçe 24 / 10
Liverpool 11 / 9

İç Saha / Deplasman Performansı

Fenerbahçe İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
3 / 0 / 2
Gol
17 – 6
Liverpool Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 1 / 0
Gol
7 – 3

Fenerbahçe (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 11 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 16 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 16 puanla 6. sırada.

Liverpool (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 12 gol atıp 7 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 15 puanla 5. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Fenerbahçe M M G G G

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Fenerbahçe 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M
  • 26.10.2026 Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M
  • 20.10.2026 Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi B
  • 17.10.2026 Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 14.10.2026 Aston Villa 6-0 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi M
Liverpool M G G M G

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Liverpool 0-1 Arsenal İngiltere Premier Ligi M
  • 25.10.2026 Liverpool 2-0 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi G
  • 20.10.2026 Liverpool 4-3 Villarreal Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Brentford 1-2 Liverpool İngiltere Premier Ligi G
  • 14.10.2026 LASK 3-6 Liverpool Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 1 galibiyet alarak zor bir dönem geçirdi. Liverpool ise bu organizasyonda oynadığı son 3 maçtan galip ayrıldı ve devam eden formu ile göz dolduruyor.

Eksik Oyuncular

Fenerbahçe

4 eksik
Mert Hakan Yandaş Yok Statü Gereği
Nathan Ake Sakat Arka Adalesinden Sakat
Marco Asensio Sakat Kıkırdak Sakatlığı
Jayden Oosterwolde Sakat Arka Adalesinde Yırtık

Liverpool

6 eksik
Jeremie Frimpong Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Hugo Ekitike Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Conor Bradley Sakat Diz Sakatlığı
Giovanni Leoni Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Wataru Endo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Federico Chiesa Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Fenerbahçe kadrosunda Mert Hakan Yandaş (Yok - Statü Gereği), Nathan Ake (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) yer almıyor.

Liverpool kadrosunda Jeremie Frimpong (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Hugo Ekitike (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Conor Bradley (Sakat - Diz Sakatlığı), Giovanni Leoni (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Wataru Endo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Federico Chiesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Vedat Muriqi Vedat Muriqi Fenerbahçe 7 Gol 1 Asist
İrfan Can Kahveci İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 3 Gol 3 Asist
Mason Greenwood Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist
Oğuz Aydın Oğuz Aydın Fenerbahçe 2 Gol 4 Asist
Alexander Isak Alexander Isak Liverpool 6 Gol 0 Asist
Cody Gakpo Cody Gakpo Liverpool 1 Gol 3 Asist
Florian Wirtz Florian Wirtz Liverpool 0 Gol 2 Asist
Bradley Barcola Bradley Barcola Liverpool 0 Gol 2 Asist

Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Oğuz Aydın. Liverpool kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Alexander Isak, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Cody Gakpo.

Sıkça Sorulan Sorular
Fenerbahçe - Liverpool maçı ne zaman?

4 Kasım 2026

Fenerbahçe - Liverpool maçı saat kaçta?

20:45

Fenerbahçe - Liverpool maçı hangi kanalda?

TRT 1

Fenerbahçe - Liverpool maçında hangi oyuncular eksik?

Mert Hakan Yandaş, Nathan Ake, Marco Asensio, Jayden Oosterwolde, Jeremie Frimpong, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo, Federico Chiesa.

Fenerbahçe ve Liverpool'un ligde kaç puanı var?

Fenerbahçe 16 puan, Liverpool 15 puan.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool fenerbahçe
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