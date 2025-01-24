SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Lyon ile berabere kaldı, ilk kez gol yemedi

Fenerbahçe, Lyon ile berabere kaldı, ilk kez gol yemedi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2025 11:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında sahasında konuk ettiği Fransız ekibi Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 9 puana yükselirken, Lyon ise puanını 14 yaptı.

Fenerbahçe, Lyon ile berabere kaldı, ilk kez gol yemedi

UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Fenerbahçe ile Lyon karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayan mücadelede İtalya Futbol Federasyonu’ndan Simone Sozza düdük çaldı. Simone Sozza’nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti üstlendi. İki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 9 puana yükselirken, Lyon ise puanını 14 yaptı.

FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ’NDE BU SEZON İLK KEZ GOL YEMEDİ

UEFA Avrupa Ligi 7’nci hafta maçında sahasında ağırladığı Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon turnuvada ilk kez gol yemedi. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 7 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

YUSUF AKÇİÇEK’İN PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon ile oynanan mücadeleye ilk 11’de başladı. Yusuf, savunmada yaptığı müdahaleler ve takım hücuma çıkarken verdiği isabetli uzun toplarla tribünlerden alkış aldı. Öte yandan genç futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında Yusuf Akçiçek ile ilgili övgü dolu sözler sarf eden teknik direktör Jose Mourinho, “Yusuf benim için sürpriz olmadı. Kendisine ve vücuduna iyi bakıyor. Antrenmandan sonra ekstra çalışmalar yapıyor. Daha önce de iyi bir oyuncu olacağını söylemiştim. Yusuf benim için çok çok iyi bir oyuncu. Benim için sürpriz değil’’ dedi.

AMRABAT VE OSAYI SAMUEL CEZALI

Sofyan Amrabat ve Osayi Samuel, Lyon karşısında yaptıkları faullerin ardından sarı kart gördü. Gördükleri kartların ardından cezalı duruma düşen Amrabat ve Osayi Samuel, UEFA Avrupa Ligi’nin 8’inci haftasında oynanacak Midtjylland maçında forma giyemeyecek.

SON MAÇTA RAKİP MIDTJYLLAND

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8’inci ve son haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele sarı-lacivertli ekibin play-off’ta mücadele etmesi için kritik öneme sahip. Danimarka deplasmanına galibiyet için gideceklerini aktaran Jose Mourinho, "9 puanın yeterli olması için pek çok kombinasyona bağlı oluyoruz. 10 puan yeterli olabilir. 11-12 puan kesinlikle yeterli olur’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL | İşte Ayşe Barım’ı gözaltına aldıran o fotoğraflar!

ÖZEL | İşte Ayşe Barım’ı gözaltına aldıran o fotoğraflar!

Acile başvuran vakaların yüzde 80'ine bu teşhis konuyor! Tehlikeli virüse dikkat: Türünün en şiddetlisi!

Acile başvuran vakaların yüzde 80'ine bu teşhis konuyor! Tehlikeli virüse dikkat: Türünün en şiddetlisi!

UEFA Avrupa Ligi'nde şans mı, şanssızlık mı? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip olabilir!

UEFA Avrupa Ligi'nde şans mı, şanssızlık mı? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip olabilir!

Fenerbahçe'de Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor! Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor! Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı

Anderson Talisca transferinde Galatasaray devrede! Fenerbahçe tam bitirdim derken...

Anderson Talisca transferinde Galatasaray devrede! Fenerbahçe tam bitirdim derken...

Altay Bayındır yine şov yaptı!

Altay Bayındır yine şov yaptı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.