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Fenerbahçe Lyon'u eledi, maç sonu ortalık karıştı! Lyonlu oyuncular ve tarfatarlar Matteo Guendouzi'ye saldırdı

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında Fransa temsilcisi Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yılın ardından Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Karşılaşma sonrası ise saha bir anda karıştı. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendouzi'ye küfürlü tezahürat ile başlayan gerilim, maç sonu Lyonlu oyuncuların yıldız oyuncuya saldırmasıyla devam etti.

Fenerbahçe Lyon'u eledi, maç sonu ortalık karıştı! Lyonlu oyuncular ve tarfatarlar Matteo Guendouzi'ye saldırdı
Mustafa Fidan

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde Matteo Guendouzi ile Lyon taraftarları arasında gerilim yaşandı. Fransız futbolcu, kendisine yönelik küfürlü tezahüratlara orta parmakla karşılık verdi.

Fenerbahçe Lyon u eledi, maç sonu ortalık karıştı! Lyonlu oyuncular ve tarfatarlar Matteo Guendouzi ye saldırdı 1

MAÇ BİTTİ ORTALIK KARIŞTI: GUENDOUZI'YE SALDIRDILAR

2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından saha bir anda karıştı. Maç öncesi başlayan tansiyon yeniden yükselirken, Lyonlu bazı futbolcuların Fenerbahçeli Guendouzi'ye saldırdığı gördüldü.

Fenerbahçe Lyon u eledi, maç sonu ortalık karıştı! Lyonlu oyuncular ve tarfatarlar Matteo Guendouzi ye saldırdı 2

SOYUNMA ODASINA YÖNELDİĞİNDE TEKRAR SALDIRDILAR

Aktarılan bilgilere göre saha içinde yatışan olay Guendouzi'nin soyunma odasına yönelmesiyle yeniden alevlendi. Yıldız oyuncuya soyunma odasına yöneldiği esnada da tribünden sahaya atlayan Fransız bir taraftar saldırı girişiminde bulundu.

Fenerbahçe Lyon u eledi, maç sonu ortalık karıştı! Lyonlu oyuncular ve tarfatarlar Matteo Guendouzi ye saldırdı 3

TARAFTARDAN GUENDOUZI'YE UÇAN TEKMELİ SALDIRI GİRİŞİMİ

Taraftarın uçan tekmeli saldırısı araya futbolcuların ve saha görevlilerinin girmesiyle engellendi.

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