Fenerbahçe Lyon'u eledi, maç sonu ortalık karıştı! Lyonlu oyuncular ve tarfatarlar Matteo Guendouzi'ye saldırdı

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde Matteo Guendouzi ile Lyon taraftarları arasında gerilim yaşandı. Fransız futbolcu, kendisine yönelik küfürlü tezahüratlara orta parmakla karşılık verdi.
2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından saha bir anda karıştı. Maç öncesi başlayan tansiyon yeniden yükselirken, Lyonlu bazı futbolcuların Fenerbahçeli Guendouzi'ye saldırdığı gördüldü.
Aktarılan bilgilere göre saha içinde yatışan olay Guendouzi'nin soyunma odasına yönelmesiyle yeniden alevlendi. Yıldız oyuncuya soyunma odasına yöneldiği esnada da tribünden sahaya atlayan Fransız bir taraftar saldırı girişiminde bulundu.
Taraftarın uçan tekmeli saldırısı araya futbolcuların ve saha görevlilerinin girmesiyle engellendi.
Fenerbahçe-Lyon maçının ardından ortalık karıştı! Fransız bir taraftar sahaya atlayarak Fenerbahçeli Guendouzi’ye saldırmaya çalıştı. Futbolcular ve saha görevlileri araya girerek saldırıyı önledi. pic.twitter.com/gU78llTik2— Mynet (@mynet) August 26, 2026
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