Fenerbahçe Lyon'u eledi, maç sonu ortalık karıştı! Lyonlu oyuncular ve tarfatarlar Matteo Guendouzi'ye saldırdı

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde Matteo Guendouzi ile Lyon taraftarları arasında gerilim yaşandı. Fransız futbolcu, kendisine yönelik küfürlü tezahüratlara orta parmakla karşılık verdi.

MAÇ BİTTİ ORTALIK KARIŞTI: GUENDOUZI'YE SALDIRDILAR

2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından saha bir anda karıştı. Maç öncesi başlayan tansiyon yeniden yükselirken, Lyonlu bazı futbolcuların Fenerbahçeli Guendouzi'ye saldırdığı gördüldü.

SOYUNMA ODASINA YÖNELDİĞİNDE TEKRAR SALDIRDILAR

Aktarılan bilgilere göre saha içinde yatışan olay Guendouzi'nin soyunma odasına yönelmesiyle yeniden alevlendi. Yıldız oyuncuya soyunma odasına yöneldiği esnada da tribünden sahaya atlayan Fransız bir taraftar saldırı girişiminde bulundu.

TARAFTARDAN GUENDOUZI'YE UÇAN TEKMELİ SALDIRI GİRİŞİMİ

Taraftarın uçan tekmeli saldırısı araya futbolcuların ve saha görevlilerinin girmesiyle engellendi.