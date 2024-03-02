Fenerbahçe maç sonrası Galatasaray'a yüklendi! ''Bu federasyon bizim federasyonumuz, biz seçtik, memnunuz demişlerdi''

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Hatayspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 14 deplasman maçında 40 puan topladı. Karşılaşma sonrasında konuşan Selahattin Baki, Galatasaray'a yüklendi.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ZORLU BİR VİRAJI DÖNDÜK"

"Bizim için son derece duygusal ve zorlu bir maç oldu. Hocamızı, taraftarımızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Perşembe günü de önemli bir maçımız var. Bugün de akıllı oynadık ve maçı kazandık. Şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı döndük. Yalnız bazı şeyler var, kazanırken de konuşmak gerekiyor. Atilla Karaoğlan ismi açıklandığında taraftarın bir reaksiyonu oldu."

"SPORTİF OLARAK HİÇBİR ŞEKİLDE AÇIKLANAMAZ"

"Bizim de kuşkularımız olmuştu. Bugün bakınca kuşkularımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye gösterdiği cömert sarı kartlara bakalım. Bize verilen sarı kart pozisyonlarını rakibimiz yapınca kart çıkmadı. Her şeyi geçtik, 85. dakikada verilmeyen kırmızı kart. Sportif olarak hiçbir şekilde açıklanamaz."

"RAKİBİMİZ BİZİM FEDERASYONUMUZ DİYORDU"

"Bir şey daha söylemek istiyorum. Ezeli rakibimizin başkanı, birkaç kere, "Bu federasyon bizim federasyonumuz, biz seçtik, memnunuz" demişti. Geçen hafta, her ne hikmetse bir anda futbol tarihinin en kötü federasyonu, istifalarını istiyoruz diye açıklama yaptılar. Samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten hakem performanslarından uzun zamandır endişeliyiz. Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar. O zaman Urfa'daki Süper Kupa için iki ezeli rakip yabancı hakem için başvuru yapalım. Onların da samimiyetlerini görelim."

"GALATASARAY'A KIRMIZI ÇIKMALIYDI"

"Bu kart işlerine girmişken, geçen hafta Galatasaray - Antalyaspor maçı var. Normalde ezeli rakibimizin kırmızı kart görmesi gereken yerlerde faul bile çalınmadı. Faul çalınan yerlerde, sarı kart bile çıkmadı. Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin aleyhine ve Galatasaray'ın lehine verilen kartlara bakıldığı zaman, kamuoyu bizim endişemizi paylaşacaktır."

"BAŞKANIMIZ AÇIKLAMA YAPACAK"

"Rakibimizin başkanı, bizim başkanımız Ali Koç'un vefat etmiş aile ferdi üzerinden bile siyaset yapacak kadar alçalmıştır. Bununla ilgili de başkanımız, önümüzdeki hafta bir açıklama yapacaktır."





