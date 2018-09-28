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Fenerbahçe - Maccabi FOX maçında forma krizi

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 28.09.2018 08:24 | Son Güncelleme

Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Maccabi FOX, lacivert formasını getirmeyi unutunca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Fenerbahçe - Maccabi FOX maçında forma krizi

Atina’da düzenlenen Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda forma krizi yaşandı. Fenerbahçe karşısında İsrail temsilcisi Maccabi FOX, lacivert formasını getirmeyi unutunca maç aynı renkte formalarla oynandı. İzleyenler iki takımı ayırt etmekte oldukça zorlandı. Haziran ayında vefat eden Panathinaikos eski başkanı Pavlos Giannakopoulos anısına düzenlenen turnuvada Panathinaikos ve Rusya temsilcisi Khimki Moskova da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol Ligi Yunanistan Fenerbahçe Maccabi Fox

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