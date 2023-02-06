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Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi? İşte TFF'den hava muhalefeti sonrası ilk açıklama

06.02.2023 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yarın akşam Fenerbahçe-Konyaspor maçı oynanacaktı. İstanbul'da hava şartlarının sertleşmesiyle okullar tatil edildi. Okulların tatil edilmesinin ardandan gözler maçlarda iptaller yaşanacak mı sorusuna çevrildi. Peki Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi? İşte TFF'den hava muhalefeti sonrası ilk açıklama

Konyaspor Fenerbahçe maçında gözler TFF'ye çevrilmişti. Hem Konya'da hem İstanbul'da kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle maçlar ertelendi mi sorusu en çok aratılan konulardan biri oldu. Fenerbahçe, Süper Lig 23. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Bu maç için İstanbul'a gidecek olan Konyaspor'un uçağının 16.30'da kalkması planlanıyordu ancak uçak 5 saat rötar yaptı. Peki Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi? İşte detaylar...

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Konyaspor’un uçağı pistte 2 saat bekledikten sonra kalkamadı. Yeşil - beyazlı takım Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gelemedi. Konya ve İstanbul'da kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle maç ertelendi.

konyaspor-fenerbahce-maci-ertelendi

Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Maçın 7 Şubat Salı günü oynanacağı tahmin ediliyor.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Konyaspor'dan yaşanan durum için bir açıklama geldi. Yeşil - beyazlı kulüp açıklamasındaşu ifadelere yer verdi;

"Futbol A Takımımızı İstanbul'a taşıyacak uçak, Konya Havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Uçağın kalkış saati tekrar ertelenmiştir."


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