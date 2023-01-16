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Fenerbahçe maçı Galatasaray'a pahalı patladı! Yıldız oyuncuya teklif yapan kulüp kafasını karıştırdı! ''Gitmek istiyorum''

16.01.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde yükselen formuyla göz dolduran Sacha Boey'i Fenerbahçe maçında izlemeye gelen Sporting Lizbon yetkilileri genç oyuncuya hayran kaldı. Boey'i sağ bek pozisyonuna transfer etmek isteyen Portekiz devi Galatasaray'a ilk teklifini iletti.

Fenerbahçe maçı Galatasaray'a pahalı patladı! Yıldız oyuncuya teklif yapan kulüp kafasını karıştırdı! ''Gitmek istiyorum''
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sezon başı kadro dışı kalan ve sonrasında gösterdiği performansla takımın değişilmez oyuncuları arasına giren Sacha Boey'e Portekiz ekibi Sporting talip oldu.

FENERBAHÇE MAÇINDA İZLEDİLER

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Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla göz dolduran Fransız oyuncu Sporting yetkililerinden geçer not aldı. Dinamik fiziğiyle ön plana çıkan Sacha Boey için sarı-kırmızılılara resmi teklif yapıldı.

DERBİ PAHALIYA PATLADI

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Gösterdiği performansın ardından gelen teklifle kafası karışan Sacha Boey, yakın çevresine Sporting'e gitmek istediğini söyledi. Sarı-kırmızılılar ise bu kafa karışıklığını gidermek için genç oyuncuya yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.

7 MİLYON EURO VERDİLER

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Kamerun asıllı genç yıldız için Sporting yetkilileri 7 milyon Euro'dan oluşan bir paket hazırladı. Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki oyuncunun satışına izin vermeyen sarı-kırmızılılar minimum 20 milyon Euro'yu hedefliyor.


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