Fenerbahçe maçı Galatasaray'a pahalı patladı! Yıldız oyuncuya teklif yapan kulüp kafasını karıştırdı! ''Gitmek istiyorum''

Galatasaray'da sezon başı kadro dışı kalan ve sonrasında gösterdiği performansla takımın değişilmez oyuncuları arasına giren Sacha Boey'e Portekiz ekibi Sporting talip oldu.

FENERBAHÇE MAÇINDA İZLEDİLER

Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla göz dolduran Fransız oyuncu Sporting yetkililerinden geçer not aldı. Dinamik fiziğiyle ön plana çıkan Sacha Boey için sarı-kırmızılılara resmi teklif yapıldı.

DERBİ PAHALIYA PATLADI

Gösterdiği performansın ardından gelen teklifle kafası karışan Sacha Boey, yakın çevresine Sporting'e gitmek istediğini söyledi. Sarı-kırmızılılar ise bu kafa karışıklığını gidermek için genç oyuncuya yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.

7 MİLYON EURO VERDİLER

Kamerun asıllı genç yıldız için Sporting yetkilileri 7 milyon Euro'dan oluşan bir paket hazırladı. Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki oyuncunun satışına izin vermeyen sarı-kırmızılılar minimum 20 milyon Euro'yu hedefliyor.



