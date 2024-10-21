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Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag'dan şoke eden itiraf! Jose Mourinho... ''Fenerbahçe deplasmanı rahatlatıcı bir seyahat!''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.10.2024 18:23
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UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sonu Premier Lig'de 3 maç sonra galibiyet yüzü gören İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Erik Ten Hag, maç öncesinde Fenerbahçe hakkında sarf ettiği sözler dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag'dan şoke eden itiraf! Jose Mourinho... ''Fenerbahçe deplasmanı rahatlatıcı bir seyahat!''

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Son dönemde eleştirilerin hedefi olan Hollandalı teknik adam, yaptığı demeçlerle gündeme geldi.

Geçtiğimiz hafta sonu Manchester United, Brentford'u 2-1 yenerek bir aydan uzun bir sürenin ardından ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla rahat bir nefes alan Erik ten Hag, pazar günü Futbol Yazarları Derneği tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

FENERBAHÇE HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ

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Burada açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe karşılaşması öncesi ''Az önce Almanya'daki bir arkadaşımla konuştum, belki de futbol yazarlarından birine iki haftalığına iş değiştirmesini önermen gerektiğini söyledi. Fenerbahçe ile karşılaşmak için İstanbul'a iyi bir seyahatim var, bu gerçekten rahatlatıcı." ifadelerini kullandı.

JOSE MOURINHO SÖZLERİ

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Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho hakkında ise Ten Hag, "Onunla karşılaşmaktan ve ona karşı oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Her zaman iyi takımları var; o bir kazanan ve birçok kupa kazandı. O birçok menajer için örnek bir isim, bu yüzden ona karşı oynamaktan gerçekten keyif alacağım." diye konuştu.

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