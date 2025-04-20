Fenerbahçe maçı öncesi olay! Gaziantep FK maç sonu ateş püskürdü... Peş peşe paylaşımlar!

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK'dan maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gecikmedi.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ YOKLAR...

Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan kırmızı, sarı kart görerek cezalı durumuna düşen David Okereke ve Kacper Kozlowski ise maç sonunda ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Gaziantep FK, gelecek maç Fenerbahçe ile karşılaşacak ve 3 önemli eksik verdi.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Maç sonu sosyal medya hesabından 2 paylaşımda bulunan Gaziantep FK, "BİZ SUSUYORUZ; YORUM SİZİN" ve Zorbay Küçük'ün fotoğrafı ile "zorbay KÜÇÜK"paylaşımlarında bulundu.