SPOR

77
71
51
50
49
48
42
42
42
40
40
40
36
34
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gaziantepspor
  4. Fenerbahçe maçı öncesi olay! Gaziantep FK maç sonu ateş püskürdü... Peş peşe paylaşımlar!

Fenerbahçe maçı öncesi olay! Gaziantep FK maç sonu ateş püskürdü... Peş peşe paylaşımlar!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.04.2025 17:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'dan maç sonunda karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'e yönelik yoğun tepkiler geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe maçı öncesi olay! Gaziantep FK maç sonu ateş püskürdü... Peş peşe paylaşımlar!

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK'dan maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gecikmedi.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ YOKLAR...

david-okoreke-gaziantep-fk-1732532003-154948

Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan kırmızı, sarı kart görerek cezalı durumuna düşen David Okereke ve Kacper Kozlowski ise maç sonunda ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Gaziantep FK, gelecek maç Fenerbahçe ile karşılaşacak ve 3 önemli eksik verdi.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

8418242b79f94214b5f61d50bd642989

Maç sonu sosyal medya hesabından 2 paylaşımda bulunan Gaziantep FK, "BİZ SUSUYORUZ; YORUM SİZİN" ve Zorbay Küçük'ün fotoğrafı ile "zorbay KÜÇÜK"paylaşımlarında bulundu.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
MS
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
2 - 1
Gaziantep FK Gaziantep FK

Fenerbahçe'nin eski hocası hayatını kaybetti!Fenerbahçe'nin eski hocası hayatını kaybetti!
Kevin de Bruyne'den heyecanlandıran sözler!Kevin de Bruyne'den heyecanlandıran sözler!
Anahtar Kelimeler:
Hakem Gaziantep Başakşehir son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

Programın konusunu açıkladı tehdit yağdı!

Programın konusunu açıkladı tehdit yağdı!

Fenerbahçe'nin eski hocası hayatını kaybetti!

Fenerbahçe'nin eski hocası hayatını kaybetti!

Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"

Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"

Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor! Göztepe her an hamle yapabilir

Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor! Göztepe her an hamle yapabilir

Kevin de Bruyne'den heyecanlandıran sözler!

Kevin de Bruyne'den heyecanlandıran sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.